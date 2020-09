AMIA. Con más de mil participantes, se realizó la ceremonia «Izkor» virtual previo a Rosh Hashaná

Itongadol.- Más de mil personas participaron de la ceremonia de “Izkor Virtual” convocada por la AMIA, bajo el lema “No hay distancias para honrar la memoria de nuestros seres queridos”.

En los días previos a Rosh Hashaná, es costumbre visitar los cementerios, llamados en hebreo “Beit Hajaim” o “casa de la vida”, acercándose a las tumbas de los seres queridos. Este año, esto no podrá realizarse, debido a las restricciones sanitarias vigentes, como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Por ese motivo, un número muy grande de miembros de la comunidad judía no podrán participar presencialmente en los oficios religiosos de los Iamim Noraim, las denominadas en castellano Altas Fiestas, y no estarán presentes en el momento en que durante Iom Kipur se pronuncie la Oración de Izkor, la recordación de los fallecidos.

Ante estas circunstancias, la AMIA, por intermedio del Departamento de Servicios Comunitario (Sepelios), el Gran Rabinato, y la colaboración del Vaad Hakehilot, realizó al mediodía del domingo 13 de septiembre la ceremonia de “Izkor virtual”, trasmitida vía Zoom a toda la Argentina y al resto de las comunidades judías del mundo.

Durante su transcurso el Gran Rabino de la AMIA, Rab. Gabriel Davidovich, expresó: “Es un placer para mí estar con ustedes, acompañarlos en estos momentos en el cual nosotros hacemos un balance profundo, una reflexión por todo lo que hicimos este año. Antes de Rosh Hashaná solemos ir todos al cementerio a rendir homenaje a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y, lamentablemente, por esta situación que estamos atravesando en el mundo nos vemos impedidos de ir en persona. De cualquier manera, nadie se tiene que sentir mal ni tiene que pensar que no va a visitar a los seres queridos que lo están esperando, porque dice la Halajá (Ley judía) que las personas por el motivo que sea no pueden llegar al cementerio, no percibirán ningún reclamo de parte de la persona que se fue por una causa que no depende de él”.

El Gran Rabino posteriormente explicó los motivos de las disposiciones halájicas y las interpretaciones cabalísticas relacionadas con la atención al cuerpo de la persona fallecida, como también de su alma, y como sus familiares y amigos deben actuar al tenerlos presentes, por ejemplo otorgando Tzedaká.

Además, Davidovich se refirió al momento en que se dice Izkor en Iom Kipur, explicando que aquel que puede ir a un Templo “es importantísimo poder estar presente en el momento de Izkor, pero el que no lo puede hacer tiene que saber que lo puede hacer en su casa. Puede prender una vela en su casa, antes del comienzo de Iom Kipur, y puede rezar el Izkor, que es una plegaria para la elevación del alma». «La esencia de este Izkor es por un lado que con nuestro recuerdo estamos haciendo un acto que eleve el alma de difunto y esté más cerca de la luz, del disfrute, que es el Olam Haba (Mundo venidero, el Paraíso). Por otro lado, asociamos a nuestra plegaria un acto caritativo que puede ser un acto de bien, una donación a un necesitado o institución necesitada, se asocia al difunto con quien lo hace y el alma de él se eleva”, agregó el Gran Rabino.

Al finalizar su mensaje, Davidovich encendió una vela de Izkor, y se entonó la plegaria “Kel male rajami”, para concluir la ceremonia virtual con el toque del Shofar a cargo del rabino Katan.

EACh.