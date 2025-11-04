Intel Israel anunció un aumento del 10% en los salarios de sus empleados

El fabricante de chips integrará el bono local al salario base, garantizando mayor estabilidad y beneficios para 9.300 empleados.

Itongadol.- Intel anunció este martes un cambio estructural en su modelo de compensación y salarios para todos sus empleados en Israel, que incluye un aumento permanente del salario base.

Según un correo interno enviado al personal, los sueldos básicos se incrementarán aproximadamente un 8,2%, lo que se traducirá en un aumento efectivo del 10% en la paga mensual fija.

Hasta el momento, el paquete de compensación de Intel en el Estado judío constaba de cuatro componentes: salario base, un bono trimestral por ganancias (QPB), un bono anual por desempeño (APB) —vinculado tanto a los resultados de la empresa como a los individuales—, y un “componente israelí” especial.

Con la nueva estructura, la compañía eliminará ese componente local —un bono variable que fluctuaba según el desempeño— e integrará su valor al salario base de los empleados.

Este cambio alinea el esquema de remuneraciones de Intel Israel con el que la empresa aplica en todos sus sitios a nivel mundial.

El resto de los elementos del plan de compensación no se modificará, por lo que los trabajadores seguirán recibiendo los bonos trimestrales y anuales habituales, así como recompensas en acciones a través de los procesos estándar de la empresa. Estos se calcularán después de que entre en vigor el nuevo salario base.

Tras el anuncio, Intel explicó que la medida busca ofrecer mayor certeza y estabilidad a su fuerza laboral en Israel. En lugar de recibir un bono local que podía reducirse drásticamente en trimestres más débiles, los empleados disfrutarán ahora de un incremento mensual constante.

En años anteriores, el bajo rendimiento de la compañía llevó a reducir o eliminar el componente israelí, lo que en algunos casos recortó la compensación total hasta el equivalente de un mes de salario.

El aumento del salario base también elevará todos los beneficios sociales y aportes jubilatorios, ya que estos se calculan como un porcentaje del sueldo base.

Con el incremento del 8,2%, los trabajadores israelíes de Intel verán subidas proporcionales en sus contribuciones sociales, compensaciones y fondos de capacitación. Además, dado que los bonos se calculan como porcentaje del salario, su valor absoluto también aumentará.

Según el mensaje interno, el nuevo modelo salarial entrará en vigor el 1 de enero de 2026. El “componente israelí” correspondiente a 2025 se abonará por última vez con el pago de febrero de 2026.

La medida se produce en un momento de desempeño global sólido para Intel, luego de que la compañía reportase ingresos de 13.700 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, volviendo a la rentabilidad tras una serie de pérdidas.

A su vez, las acciones de Intel dispararon alrededor del 95% desde comienzos de año, lo que generó anuncios de compromisos de inversión cercanos a los 20.000 millones de dólares por parte de provenientes de inversores y gobiernos.

En la actualidad, Intel Israel emplea a unas 9.300 personas en tres centros de desarrollo y una planta de fabricación en Kiryat Gat.

Al ser consultada por Calcalist Tech, la empresa afirmó: “Estamos alineando la compensación de nuestros empleados en Israel para ofrecer mayor estabilidad y asegurar competitividad en el mercado local’’.

‘‘Estas actualizaciones refuerzan el compromiso de Intel con ser un empleador atractivo y responsable en Israel”, concluyó la compañía, siempre en diálogo con Calcalist.