Itongadol.- El ministro de Defensa iraquí, Thabet al-Abbasi, informó que recibió un mensaje de su par estadounidense, Pete Heggest, sobre una posible operación militar en Siria, advirtiendo contra la participación de facciones armadas en los conflictos.

Al-Abasi explicó en una entrevista con Al-Sharqiya que hace diez días recibió una llamada del Gest de entre 11 y 12 minutos de duración, en la que participaron el Jefe del Estado Mayor General iraquí, el Subcomandante de Operaciones Conjuntas, el Comandante Adjunto de Operaciones y el Jefe de Inteligencia Militar.

Añadió: «El Gest inició la llamada haciendo referencia a la presencia de fuerzas estadounidenses en la zona y advirtió contra la intervención de las facciones allí presentes», refiriéndose a las milicias iraquíes vinculadas a Irán.

Al-Abasi señaló que el Secretario de Defensa de Estados Unidos no proporcionó detalles sobre estas operaciones, limitándose a decir que se llevarían a cabo en la región, especialmente en el lado sirio, y advirtió sobre la respuesta del gobierno del presidente Donald Trump si las facciones intervenían, afirmando: «Ya saben cómo responderá este gobierno».

El Ministro de Defensa iraquí no ofreció más detalles sobre el propósito de estas operaciones, pero la advertencia estadounidense y su exigencia de contener a las facciones iraquíes podrían indicar que la operación se dirigirá contra células de milicias iraníes en el este de Siria.

Cabe destacar que las fuerzas sirias y estadounidenses han llevado a cabo recientemente varias operaciones conjuntas contra células del Estado Islámico (ISIS) en diversas partes del país.