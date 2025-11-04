Inicio MEDIO ORIENTE Ministro de Defensa iraquí asegura que pronto tendrá lugar una operación militar estadounidense en Siria

Ministro de Defensa iraquí asegura que pronto tendrá lugar una operación militar estadounidense en Siria

Por M S
0 Comentarios

Itongadol.- El ministro de Defensa iraquí, Thabet al-Abbasi, informó que recibió un mensaje de su par estadounidense, Pete Heggest, sobre una posible operación militar en Siria, advirtiendo contra la participación de facciones armadas en los conflictos.

Al-Abasi explicó en una entrevista con Al-Sharqiya que hace diez días recibió una llamada del Gest de entre 11 y 12 minutos de duración, en la que participaron el Jefe del Estado Mayor General iraquí, el Subcomandante de Operaciones Conjuntas, el Comandante Adjunto de Operaciones y el Jefe de Inteligencia Militar.

Añadió: «El Gest inició la llamada haciendo referencia a la presencia de fuerzas estadounidenses en la zona y advirtió contra la intervención de las facciones allí presentes», refiriéndose a las milicias iraquíes vinculadas a Irán.

IMG_٢٠٢٥١١٠٣_١٥١٦٢٢

Al-Abasi señaló que el Secretario de Defensa de Estados Unidos no proporcionó detalles sobre estas operaciones, limitándose a decir que se llevarían a cabo en la región, especialmente en el lado sirio, y advirtió sobre la respuesta del gobierno del presidente Donald Trump si las facciones intervenían, afirmando: «Ya saben cómo responderá este gobierno».

El Ministro de Defensa iraquí no ofreció más detalles sobre el propósito de estas operaciones, pero la advertencia estadounidense y su exigencia de contener a las facciones iraquíes podrían indicar que la operación se dirigirá contra células de milicias iraníes en el este de Siria.

Cabe destacar que las fuerzas sirias y estadounidenses han llevado a cabo recientemente varias operaciones conjuntas contra células del Estado Islámico (ISIS) en diversas partes del país.

También te puede interesar

Hamás afirmó que entregará el cuerpo de un...

Egipto presentó iniciativa para frenar escalada entre Hezbollah...

Hamás arrestó a cinco militantes palestinos acusados de...

La propuesta de Estados Unidos para una fuerza...

Canciller Sa’ar: ‘‘La erradicación de Hamás está en...

Israel entregó los cuerpos de 45 palestinos después...

Líder de milicia en Gaza publica un video...

Informe: EE. UU. presiona a Israel para permitir el...

Israel elimina a dos terroristas de Hezbollah con...

Turquía afirma que aún se define la composición...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más