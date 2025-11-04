Kadima: Noche especial de teatro y solidaridad

Itongadol.- El sábado 8 de noviembre a las 19.00 hs, el quincho se convertirá en escenario. El elenco Makumba presentará su versión libre de “Esperando la Carroza”, uno de los clásicos más queridos del humor argentino. El grupo se actuará en la sede de Moreno, acercando al club una obra que forma parte del ADN cultural del país.

Makumba presenta por primera vez esta versión libre en Kadima, una propuesta trabajada a pulmón, con pasión y mucho compromiso. Su adaptación combina fidelidad al texto original con un tono propio que busca mantener viva la esencia de la obra: reírnos de lo cotidiano, de lo absurdo y de nosotros mismos.

La función también tendrá un fin solidario. Durante la noche, Kadima Solidario recibirá juguetes nuevos o en buen estado que serán destinados al Hospital de Moreno y al Hospital del Quemado.

Una oportunidad para disfrutar del teatro, celebrar el trabajo colectivo y sumarse a una causa que nos une como comunidad.