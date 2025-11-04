AMIA | El uso de la tecnología en la infancia, tema de la conferencia del ciclo “Abrazando Crianzas”

Itongadol.- “Miradas que cuidan: El uso de la tecnología en la infancia” fue el tema desarrollado en la segunda conferencia del ciclo “Abrazando Crianzas”, organizada por el área de Infancia de AMIA Social, junto con la Dirección General de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia del gobierno porteño, con el apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro contó con las exposiciones de las profesionales Adi Nativ y Lucía Fainboim, quienes luego respondieron las preguntas e inquietudes de los presentes sobre un tema que despierta cada vez más interés.

“Este ciclo de conferencias nació con la intención de ofrecer espacios de encuentro, formación y reflexión sobre temas que atraviesan a las infancias y a quienes las acompañamos: familias, profesionales y organizaciones”, explicó Gabriela Halperín, coordinadora de Discapacidad e Infancia de AMIA Social.

“Sabemos que las pantallas son parte del día a día, pero también que el acompañamiento adulto es clave para que ese vínculo con la tecnología sea saludable y enriquecedor. Desde AMIA Social creemos que cuidar las infancias es también ayudarlas a habitar el mundo digital con responsabilidad y presencia”, agregó.

La primera exposición estuvo a cargo de Adi Nativ, pediatra de la UBA, ex residente del hospital Garrahan. Actualmente se desempeña en su consultorio particular donde conformó un equipo de más de diez profesionales de diferentes especialidades que trabajan mancomunadamente acompañando familias desde una perspectiva de crianza respetuosa.

En su presentación, la profesional se refirió, entre otros temas, a los impactos de corto y largo plazo que el uso excesivo de pantallas, y los recursos estratégicos que se pueden aplicar para minimizarlos. “La tecnología puede ser una aliada, pero debemos recordar que no reemplaza al vínculo humano”, mencionó en un pasaje de su disertación.

“Crianza digital: Cómo construir mapas para educar entre pantallas” fue el nombre de la segunda presentación que estuvo a cargo de Lucia Fainboim, Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA), diplomada en Educación, Imágenes y Medios en la Cultura Popular (Flacso) maestranda en Educación (UNQ) y directora de la consultora Bienestar Digital.

Fainmbom, quien además es miembro del comité de expertos de Kids Online Argentina 2025 de Unicef, arrojó en su exposición un dato preocupante: “El 34% de los niños de 9 a 11 años y el 51% de los adolescentes considera que tiene algún tipo de consumo problemático de Internet”. En su presentación, ofreció una caja de herramientas para promover hábitos digitales saludables y fortalecer el rol de los adultos en la mediación tecnológica. “Los niños no tienen sentido de la autoregulación. Los límites, los bordes, tienen que ser establecidos por los adultos”, enfatizó.

En el encuentro también compartió su mensaje Mauricio Giraudo, subsecretario de Familia y Comunidad del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del gobierno porteño, rescató la importancia de habilitar espacios para compartir herramientas que los adultos puedan poner en práctica, de cara a las nuevas generaciones, ante los desafíos que implican los peligros de las pantallas.

A su turno, Marcos Ohana, secretario de AMIA Social y miembro de la Comisión Directiva de la institución, también valoró la organización de esta actividad “para poder reflexionar juntos sobre un tema que nos atraviesa profundamente en estos tiempos: el mundo digital y las infancias”.