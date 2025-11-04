Venezuela pide ayuda militar a Irán, China y Rusia por temor a posible ataque estadounidense

Itongadol.- Tras los reportes que apuntan a que el presidente venezolano solicitó asistencia militar a Irán contra las amenazas estadounidenses, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní declaró el lunes que Venezuela, “como país independiente, con un pueblo decidido, es sin duda capaz de defenderse”.

Ismail Baghay añadió en conferencia de prensa este lunes 3 de noviembre que Teherán continuará su cooperación con Caracas “en el marco de sus compromisos” con Venezuela.

Este comentario se da luego de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, enviara cartas urgentes a Moscú, Pekín y Teherán solicitando su ayuda para fortalecer las capacidades militares y de defensa de su país.

La solicitud ya había sido informara por The Washington Post y CNN, citando documentos del gobierno estadounidense.

Maduro, buscado en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico, acusa a Washington de “intentar derrocar al gobierno venezolano” bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico, con el objetivo de obtener acceso a los recursos petroleros de su país.

El Washington Post, en un informe publicado el viernes 29 de octubre, afirmó que documentos filtrados del gobierno estadounidense indican que Maduro considera esencial la ayuda de Rusia, China e Irán para hacer frente a lo que el mandatario caribeño denominó una “inminente invasión estadounidense”.

Según estos informes, los pedidos de Caracas a sus aliados incluyen radares defensivos, piezas militares y mejoras para aviones de combate, drones de largo alcance, inhibidores de GPS y posiblemente incluso misiles.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso respondió a los informes afirmando que apoya la defensa de la soberanía nacional de Venezuela y que está dispuesto a ayudar a su socio frente a las amenazas externas.

No obstante, expertos consultados por CNN señalaron que la capacidad y la voluntad de Rusia para brindar una amplia asistencia a Maduro se vieron mermadas por la guerra en Ucrania.

Todavía no se publicó ninguna noticia sobre la respuesta de China a la solicitud de Venezuela.