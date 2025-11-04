Katz designó al exasesor jurídico del Ministerio de Defensa como nuevo fiscal militar general de Israel

Itongadol.- El ministro de Defensa del Estado judío, Israel Katz, anunció este martes que decidió nombrar a Itai Ofir como próximo fiscal militar general, tras la renuncia de la general de división Yifat Tomer Yerushalmi la semana pasada, en medio del escándalo por la filtración de información desde la base de Sde Teiman.

Ofir es abogado y se desempeñó como asesor legal del Ministerio de Defensa entre 2017 y 2024. Previamente, trabajó como abogado en el sector privado, tanto en Israel como en Estados Unidos. Posee una licenciatura en Derecho y una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Bar-Ilan, así como una maestría en Derecho por la Universidad de Harvard.

Tras la designación, Katz afirmó que Ofir “posee las cualificaciones necesarias para desempeñar este cargo complejo y exigente, cuya importancia es creciente en este momento, gracias a su visión, experiencia, capacidades y los puestos que ha ocupado en el pasado”.

“El nombramiento inmediato de un fiscal militar general externo al cuerpo de la fiscalía militar es de suma importancia, a la luz de los hechos graves que están saliendo a la luz”, destacó el ministro de Defensa.

Además, Katz remarcó que la persona elegida para el cargo “debe ser ajena a cualquier sospecha y con las credenciales adecuadas, capaz de actuar para limpiar, rehabilitar y reorganizar el sistema de enjuiciamiento militar, basado en principios que prioricen la protección de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), que luchan valientemente en condiciones difíciles y complejas por la seguridad del Estado de Israel, y que en ningún caso deben ser objeto de calumnias que manchen su nombre, dañen su dignidad o los expongan a persecución internacional”.

En 2022, Ofir fue uno de los candidatos considerados para el cargo de fiscal general del Estado de Israel, aunque finalmente no fue seleccionado.

Durante su servicio militar, Ofir fue oficial de combate en la Brigada Givati y, en la reserva, sirvió en la Brigada del Néguev.

Hasta el momento, el Estado Mayor de las IDF no emitió declaraciones sobre el nombramiento, que normalmente es decidido por el jefe del Estado Mayor y aprobado por el ministro de Defensa.

No está claro si el nombramiento será considerado legal, ya que, según la Ley de Justicia Militar —el marco jurídico que regula la jurisdicción militar en Israel—, el fiscal militar general debe ser “un abogado militar con al menos siete años de experiencia jurídica”, lo que excluiría la posibilidad de que un jurista civil o incluso un alto oficial de las IDF que no sea abogado pueda ocupar el cargo.