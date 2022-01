AMIA/Irán. Israel da la bienvenida al comunicado de la Cancillería Argentina

Itongadol.- El Director de la Cancillería de Israel para América Latina, Jonathan Peled, habló sobre la presencia del vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, Mohsen Rezai, quien está acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado a la AMIA, en la asunción de Daniel Ortega en Nicaragua: ‘‘Es una vergüenza hacia la justicia Argentina y la justicia internacional. Es una afrenta a las víctimas del atentado a la AMIA y a las normas del derecho internacional’’.

Peled no dudó en calificar como criminal y terrorista a Rezai, y dijo: ‘‘Estamos asombrados y muy enojados con la presencia de este criminal y terrorista en Nicaragua, quien tiene contra él una alerta roja de INTERPOL en la lista de REPET (Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento) de Argentina’’.

Al ser consultado sobre el comunicado publicado por la Cancillería Argentina, Peled aseguró: ‘‘Nosotros estamos conformes y dimos la bienvenida al comunicado publicado por la Cancillería Argentina, es un repudio y un reclamo que nos parece exactamente como debería ser. Coincidimos en que este señor tiene que ser extraditado a Argentina y debe enfrentar a la justicia’’.

Sin embargo, respecto al comunicado, opinó: ‘‘Quizás hubiese sido mejor haberlo sacado un poco antes pero no sé en qué momento se dio cuenta Argentina de la presencia del Sr. Rezai en Nicaragua’’.

Como es sabido Israel tiene una posición contundente respecto a Irán, sobre esto Peled agregó: ‘‘Nuestra disputa es con Irán, no es con Argentina y ni siquiera con Nicaragua, y más precisamente con el régimen iraní, que ha mandado a este criminal y terrorista a la toma de posesión del presidente Ortega’’.

Finalmente, al momento de hablar de las posiciones de los diferentes gobiernos del mundo con respecto a Irán, Peled fue contundente: »Creo que en muchos gobiernos están equivocándose en tener relación con Irán, con el gobierno de Irán. Porque reitero, el problema no es el pueblo de irán, sino que lo es el régimen iraní, que no solamente está ahora tratando de conseguir un arma nuclear, también está apoyando abiertamente las operaciones terroristas en Medio Oriente y al terrorismo internacional, que ha llegado hasta Argentina. Creemos que tener relación con Irán no es una política inteligente, pero los países son independientes de decidir por ellos mismos. Nuestro deber es hacerles saber qué está haciendo hoy en día el régimen iraní y que sean conscientes del peligro que emerge de este régimen’’.

Siempre en diálogo con Radio Mitre, en el programa “Le Doy Mi Palabra”, Peled comentó ‘‘No soy un experto en terrorismo internacional pero creo que a pesar del coronavirus, que nos está enfrentando globalmente, el terrorismo sigue actuando en todo el mundo. Lo vemos en Medio Oriente día a día y también en otras partes del mundo. Al final este odio racial, radical, y en muchos casos islamistas, sigue prevaleciendo a pesar de la pandemia y sigue siendo para todos nosotros una amenaza muy preocupante’’.