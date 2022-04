Tras ser condenado a 8 años de prisión Sergio Urribarri renuncia a su cargo de embajador en Israel

Itongadol.- El Tribunal de Juicios y Apelaciones condenó por delitos de corrupción a 8 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos al actual embajador argentino en Israel y exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Tras conocerse la sentencia Urribarri puso a disposición del presidente Alberto Fernández su renuncia y se la aceptaron. Al exministro Pedro Báez los jueces le dieron 6 años de prisión. El cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, fue condenado a 6 años y medio de prisión. Tanto Báez como Aguilera también fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos.

El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador.

— Sergio Urribarri (@SergioUrribarri) April 8, 2022