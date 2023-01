Por Waldo Wolff: Nosotros, los judíos, mansos, al matadero, nunca más

Itongadol.- A esta altura de mi vida, después de haber pasado por todo el espinel de la dirigencia comunitaria judía argentina desde activista de grupo de líderes juveniles a los 15 años hasta vicepresidente de la DAIA a los 40, y desde novel diputado hasta funcionario de la ciudad de Buenos Aires actualmente, podría -si siguiera los designios de lo políticamente correcto- obviar una columna con las afirmaciones que aquí estoy vertiendo. Pero la historia de la que soy parte, la memoria de la familia que fue asesinada en los campos de exterminio nazi y mis vivencias testimoniales de esta década me sitúan en un lugar en la que me emana una insoportable obligación de escribir unas cuantas verdades.

Como no creo en las casualidades políticas, me es fundamental resaltar que no considero que haya sido casualidad que la República Islámica de Irán haya elegido un 27 de enero para firmar el memorándum de entendimiento con el kirchnerismo que le otorgaba el insólito y jamás visto en ninguna negociación que no sea espuria status de co-investigador de su propio atentado al acusado de un crimen que no era uno cualquiera, sino uno de lesa humanidad como fue el atentado a la AMIA en 1994. Recordemos que Irán es una teocracia con una fachada institucional en el que los verdaderos gobernantes son los clérigos chiitas que exteriorizan a viva voz la premisa de borrar a Israel del mapa y a los judíos de la faz de la tierra, sin mencionar su manifiesto negacionismo respecto de la Shoa.

Más allá de las condenas políticas que sufrió el kirchnerismo por la enorme mayoría del pueblo argentino incluidas las afirmaciones del actual presidente Alberto Fernández que catalogó al memorándum como un acto de encubrimiento y a la presidente de entonces, su actual vice Cristina Fernandez de Kirchner como “delincuente”, el haber decidido firmar ese pacto, pero además un 27 de enero constituyó, a mi entender, un hecho que mansilla la memoria de las víctimas tanto del atentado a la AMIA como del Holocausto.

Cuando yo creía que ese era el máximo límite al que había llegado el kirchnerismo respecto del desprecio por símbolos tan caros a nuestros afectos como firmar ese pacto el día de la Shoá, este 27 de enero, a 10 años de esa firma, nos eleva la vara de la miserabilidad a niveles pocas veces visto sacando un comunicado de Cancillería condenando “el uso desproporcionado de las fuerzas israelíes” para defenderse de los ataques fronterizos de los que fue objeto estos días.

El día de la conmemoración de las víctimas del Holocausto, el Estado argentino condena que un Estado soberano como lo es el de Israel se defienda de un ataque a su territorio además por parte de quien exterioriza su intención de aniquilarlo. ¿Qué pretenden, que Israel no se defienda?

No hay peor homenaje a las víctimas de la Shoa que pedirle a Israel, el judío de las naciones, el único Estado judío entre 197 países que no se defienda de un ataque. Además de provocativa, esta comunicación que es parte de una constante en este signo político cada vez que Israel se defiende, es discriminatoria. Y lo es porque nuestro país, La Argentina, jamás se expresa condenando respecto de ningún otro que se defienda de un ataque y mucho menos por parte de fuerzas terroristas que tienen en su carta magna la aniquilación de los judíos y que ya vertieron sangre en nuestra patria.

Mi repudio a esta actitud como ya dije antes “discriminatoria” de nuestra cancillería contra Israel, el judío de las naciones. Y mucho más en este día tan especial.

Mi mayor homenaje a tantos que dieron su vida y alzaron su voz en defensa de las libertades es no callar. Como dice el final del himno de los partisanos que lucharon en el gueto de Varsovia “aquí estoy”, “mir zainen do”.

Nosotros, los judíos, mansos, al matadero, nunca más.

(Mientras escribo estas líneas me notifico de un atentado terrorista en Jerusalén con el saldo hasta ahora de 8 asesinados. Vuelvo a preguntarle a nuestra Cancillería: ¿Cuál es la medida que ustedes aprueban para que Israel defienda su territorio y a sus habitantes?)

Waldo Wolff