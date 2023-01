Siete muertos y tres heridos en un atentado terrorista en Jerusalem

Israeli security forces and rescue forces at the scene of a shooting attack in Neve Yaakov, Jerusalem, January 27, 2023. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 *** Local Caption *** פיגוע זירה משטרה כוחות ביטחון פיגוע זירה משטרה כוחות ביטחון נווה יעקב בית כנסת הרוג הרוגים