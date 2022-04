“Marchando por sus vidas”: un homenaje a las 6.000.000 de víctimas

Itongadol.- El jueves 28 de abril a las 8.30 AM se realizará “Marchando por sus Vidas”desde el Museo Eduardo Sívori (Av.Infanta Isabel 555) hasta la Plaza de la Shoá (Av. Del Libertador y Av. Int Bullrich), en recuerdo y conmemoración de las 6.000.000 de víctimas del Holocausto-Shoá, en el marco del Día del Holocausto y del Heroísmo (Iom HaShoá Vehagvurá).

El evento se realizará en simultáneo con la Marcha por la Vida que se hace en Polonia, en los tres kilómetros que separan a Auschwitz y Birkenau, una respuesta a las marchas forzadas (Marchas de la Muerte) del pasado en las que murieron 300.000 personas de las 700.000 que fueron forzadas a participar.

El evento es organizado por Marcha por la Vida Argentina, Remember Us, Museo del Holocausto de Buenos Aires y DAIA. Cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, March Of The Living, Diller Teen Fellows, Fundación BAMÁ, AMIA, Vaad Hajinuj y el Centro Simon Wiesenthal.