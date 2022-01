La AMIA expresó su disgusto y “el poco compromiso” de la Argentina por el tema Mohsen Rezai

Itongadol.- »Estamos muy disgustados con lo que ocurrió, no es admisible, no pueden ocurrir estas cosas. Lo de la Cancillería Argentina es una actitud que no nos parece de real compromiso con las detenciones de quienes son los principales acusados del mayor crimen terrorista perpetrado en Argentina’’, así lo expresó Eichbaum, en clara referencia ante la presencia de Mohsen Rezai, uno de los principales acusados del atentado a la AMIA, en el acto de asunción de Daniel Ortega en Nicaragua, en el que también estuvo presente el embajador argentino Daniel Capitanich.

Consultado sobre la presencia del embajador Capitanich, el presidente de la AMIA aseguró: ‘‘Un embajador no puede no saber que Argentina tiene alertas rojas de INTERPOL contra funcionarios de otro país, es absolutamente inadmisible, doloroso e irritante que haya participado de un acto junto a uno de los principales acusados por el atentado a la AMIA. Era esperable que en Nicaragua, en un ámbito como ese, estuviese presente la representación iraní, pero nadie de Argentina lo estaba mirando. Resulta irritante que el embajador argentino se haya quedado en Nicaragua, ya sea por voluntad o por ignorancia, lo cual no modifica en nada la situación. Además, el embajador Capitanich no dio explicaciones al respecto’’.

Eichbaum no ahorró palabras para expresar su fuerte disgusto: ‘‘El comunicado de la Cancillería nos parece una excusa y no muestra un compromiso real con la ejecución de las detenciones, especialmente porque pasó en un lugar en el que era previsible, pero la AMIA jamás va a dejar de reclamar por el atentado, es un compromiso que tenemos. Nos irrita que en Argentina nadie esté mirando ni haciendo un seguimiento como debería hacerse para conseguir una alerta temprana’’. El presidente de la AMIA también criticó las gestiones que antecedieron al actual gobierno: ‘‘Esto es algo que veníamos reclamando, y pasan los gobiernos, pasan las administraciones y nadie está haciendo ese seguimiento. En 2018 también sucedió, en Rusia, pero en Nicaragua era mucho más sencillo de proceder y no había nadie siguiendo la situación’’.

Según pudo consignar la Agencia AJN fue en duros términos, el reclamo del presidente de la AMIA con la cancillería Argentina por lo ocurrido en Nicaragua

Ante la consulta de si la AMIA hará un reclamo a INTERPOL, el presidente de la AMIA respondió : ‘‘Sí, acá está pasando algo raro, porque Rezai no hizo un vuelo directo a Nicaragua, hizo escalas y estuvo en otros países. Obviamente eligen países que son cercanos al régimen iraní y en los que tienen libertades y se van evadiendo, pero sabemos que INTERPOL podría recibir presión de Argentina para que esto no suceda. Es un abordaje integral el que debería hacerse, un seguimiento de las alertas sobre los acusados, porque no es la primera vez que salen de Irán y Argentina debería estar pendiente y presionando a INTERPOL’’.

La Argentina fue blanco de un brutal atentado en el que murieron 85 personas el 18 de julio de 1994.