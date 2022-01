El KKL está luchando para vencer la crisis climática

Foto: El presidente del Keren Kayemet LeIsrael, Avraham Duvdevani.

Itongadol.- El Keren Kayemet LeIsrael, el Fondo Nacional Judío que se fundó en 1901 para comprar y desarrollar tierras, es uno de los ‘‘líderes en la lucha contra la crisis climática’’, afirmó su presidente Avraham Duvdevani, y agregó que la organización lleva 15 años investigando la problemática.

Avraham Duvdevani es el presidente del Keren Kayemet LeIsrael (KKL), pero a lo largo de su carrera profesional, que abarca más de 50 años, tuvo diferentes cargos: ocupó puestos ejecutivos en la Agencia Judía, en el Bnei Akiva Mundial (el movimiento juvenil sionista más importante del sionismo religioso), en el Colegio Orot Israel y en la Organización Sionista Mundial.

En su trabajo actual como presidente del KKL, Duvdevani aseguró que la organización de 120 años de antigüedad sigue siendo relevante no sólo para una nueva generación de israelíes, sino para el mundo en general, con sus esfuerzos pioneros en el sostenimiento y el desarrollo de la tierra de Israel, el apoyo a la educación sionista y ambiental, y el tratamiento de la crisis climática y ambiental mundial.

«El Keren Kayemet LeIsrael es uno de los líderes en la lucha contra la crisis climática», expresó Duvdevani en una entrevista con The Jerusalem Post. Y explicó que la organización lleva 15 años investigando el tema.

«Sabemos que los árboles y los bosques son una herramienta importante en la crisis climática porque mejoran las condiciones climáticas y reducen la temperatura global de la Tierra. Junto con el Instituto Weizmann, el KKL creó un laboratorio en el bosque de Yatir que investiga la influencia de la crisis climática en el bosque, y el impacto del bosque en el clima», dice, y señala que el laboratorio ha recibido reconocimiento internacional.

El KKL es reconocido en todo el mundo por sus avanzadas capacidades en la gestión de áreas abiertas y bosques en regiones semiáridas y áridas; la lucha contra la desertificación; el desarrollo y la aplicación de métodos avanzados de recolección de agua; la rehabilitación de la depuración de ríos y arroyos mediante humedales y biofiltros; la conservación de la tierra mediante la agricultura sostenible; y la investigación y aplicación de técnicas de control biológico de plagas.

«Podemos contribuir en gran medida a los usos de energías alternativas, como la solar, en nuestras tierras del Néguev. Keren Kayemeth puede ayudar en todos los aspectos del clima y puede prevenir los daños causados por el clima en esta región también», agregó ‘Duvde’.

Duvdevani pone un ejemplo de cómo Israel debe adaptarse a los posibles cambios climáticos y meteorológicos. Refiriéndose al bosque de Yatir, el mayor bosque plantado de Israel, situado al borde del desierto en las laderas inferiores de las colinas de Hebrón, al noreste de Beersheba, señala que el bosque subsiste actualmente con 300 mm. de precipitaciones anuales.

«Tenemos que estar preparados para afrontar la crisis climática y la posibilidad de que el bosque reciba menos lluvias. Por lo tanto, tenemos que conocer los tipos de árboles que debemos plantar si eso ocurre», dice.

El KKL ha destinado 50 millones de shekels (NIS) de su presupuesto a la investigación de la crisis climática, y ha reservado otros 10 millones de NIS para que el sistema educativo de Israel aumente la concienciación sobre el medio ambiente y el clima. «Esto no es sólo para el Estado de Israel», dice Duvdevani. «Es para toda la humanidad».

Duvdevani está especialmente decepcionado por no haber podido encabezar una reciente delegación del KKL que visitó la Expo de Dubai debido a la pandemia. El KKL tiene un gran stand en la sección israelí de la Expo que ilustra y describe las actividades de la organización en el uso del agua y la conquista del desierto, temas que son de gran interés para la gente de esa zona del mundo.

«No hay ningún ámbito de nuestro trabajo al que no haya afectado la pandemia», dice, «empezando por nuestra conexión con los judíos de la diáspora y nuestros partidarios allí. Llevo más de un año al frente de la organización y no he podido salir de Israel. Hay muchos lugares y comunidades que necesitan estímulo».

«Proporcionamos información y ayuda a los países que se ocupan de cuestiones relacionadas con el agua y la silvicultura, temas en los que tenemos gran experiencia», afirma. «Por eso nos presentamos en la Expo de Dubai, para estrechar nuestros lazos con otros países y ayudarles en cuestiones relacionadas con el desierto, el agua y el clima».

Por un momento, Avraham Duvdevani se aparta de sus observaciones para comentar las recientes protestas árabes contra el trabajo del KKL en el Néguev para cultivar y plantar en esa zona. «No hay ninguna razón para detener la planificación en el Néguev», dice. «Los trabajos se realizan en zonas que pertenecen al Estado de Israel, y este programa fue aprobado hace cinco años por el gobierno».

El KKL fue fundado en 1901, y Duvdevani señala enfáticamente la importancia de la organización, incluso en el Israel de alta tecnología de 2022. «Keren Kayemet es el brazo del sionismo. Hace las cosas que el gobierno no hace, y si KKL no las hace, nadie lo hará».

Como ejemplo, señala su plantación de 250 millones de árboles en todo el país. «Si no lo hubiéramos hecho nosotros, nadie lo hubiese hecho».