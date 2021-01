Fuerte repudio generó el comentario antisemita de un diputado argentino que dijo que “los judíos no tienen patria”

Itongadol.- Un fuerte repudio generó hoy los dichos antisemitas del diputado argentino Pablo Ansaloni, quien en una reunión sectorial realizada a través de la plataforma Zoom afirmó que “son como los judíos que por ahí no tienen patria y no saben dónde están”.

Ansaloni realizó este polémico comentario durante una video llamada entre dirigentes del gremio de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y representantes del partido Fe,

Lo cierto es que la controvertida declaración provocó la reacción de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) que rápidamente expresó su “más enérgico repudio ante los dichos antisemitas del diputado nacional Pablo Ansaloni”.

“Expresiones como las expuestas muestran una alta virulencia antijudía al instalar un discurso extranjerizante hacia la comunidad judía, vieja tipología de la judeofobia”, advirtió la representación política de la comunidad judía argentina en un comunicado.

Asimismo indicó que “más grave aún, si es enunciada por un diputado de la Nación que debiera ser ejemplo de la protección del derecho a la igualdad y de la inclusión”. “Una vez más, la entidad llama la atención sobre la importancia de no naturalizar mensajes de odio que minan la posibilidad de una convivencia pacífica”, agregó la DAIA en un mensaje transmitido a través de su cuenta en Twitter.

“La DAIA exige a las autoridades que castiguen y separen a quienes por su discriminación e intolerancia fomentan la división de la sociedad argentina”, reclamó la entidad central de la comunidad judía argentina.

La declaración provocó la reacción incluso de la UATRE que también transmitió que “repudia enérgicamente” los dichos del diputado nacional al tiempo que remarcó que sus afirmaciones “no condicen en absoluto con el sentimiento y la historia” de esa organización gremial. Incluso apuntó que el estatuto del sindicato condena “las discriminaciones entre afiliados por razones políticas, raciales, filosóficas o religiosas”.

“No podemos dejar de manifestar nuestro absoluto rechazo a las expresiones denigrantes de Ansaloni”, remarcó el gremio.

En el video que se dio a conocer sobre un extracto de dicha reunión, se escucha cuando compara a un sector del partido con el pueblo judío, sobre los que aseguró que “no tienen patria” ni “saben donde están”.

Ansaloni dijo: “Estamos más unidos que nunca, nadie nos va a romper a nosotros. Y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia. Porque son como los judíos, por ahí no tienen patria, no saben dónde están o a quién representan. Yo sí sé a quién represento. Represento a la seccional 185 de Colón, provincia de Buenos Aires”.

El video lo difundió por Twitter el periodista Jorge Duarte, especializado en temas sindicales y miembro del staff del sitio Infogremiales. En minutos el video se viralizó, acompañado por una catarata de repudios a los dichos del dirigente.

El diputado nacional accedió a la Cámara de Diputados por la lista de Juntos por el Cambio, pero actualmente está alineado con el Frente de Todos.

“Este diputado debería enterarse que representa a los argentinos, incluidos miles de judíos quienes para él ‘no tienen patria’. Quiero creer que en Diputados no se tolera el antisemitismo y actuarán en consecuencia”, expresaron a través de la red social Twitter en uno de los tantos mensajes que condenaron los dichos del legislador.