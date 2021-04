DAIA. Jorge Knoblovits: “La amenaza es una reacción a nuestro trabajo contra los discursos de odio”

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, se refirió hoy al nuevo mensaje con contenido nazi que recibió la semana pasada y afirmó a la Agencia AJN: “Es una reacción al trabajo que venimos haciendo desde la DAIA justamente contra quienes promueven mensajes y amenazas antisemitas y discriminatorias”.

“No es común que dirigentes comunitarios y de organizaciones de la sociedad civil reciban amenazas. Por eso reaccionamos rápidamente y fuimos a la justicia para denunciarlas, porque lo peor que podemos hacer es naturalizarlas. Me siento tranquilo y muy respaldado por mis compañeros de comisión directiva, por la dirigencia comunitaria. He recibido también muchísimas muestras de solidaridad desde todos los sectores de nuestra sociedad”, aseguró Knoblovits, cuya denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal a cargo de Sebastián Casanello.

Consultado sobre si atribuye las amenazas a algo en particular, consideró: “Creo que se dan en un contexto muy particular. En nuestro país estamos atravesando un clima de mucha tensión y de violencia verbal. La famosa ‘grieta’ no solo es política, sino que también está presente en la sociedad. Esto lo estamos notando en las denuncias que recibimos diariamente en la DAIA, en las cuales detectamos que los discursos de odio son cada vez más agresivos y amenazantes”.

A Knoblovits, quien es también secretario general del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), le llegaron tres mensajes de WhatsApp y a raíz de las nuevas amenazas, el Ministerio de Seguridad reforzó su custodia personal, a cargo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal.

El 18 de julio de 2019, un hombre se sentó a su lado en Tribunales, descalificó a los dirigentes de la DAIA y le enumeró los datos que sabía sobre su vida y la de su familia. Luego, Knoblovits recibió intimidaciones por WhatsApp.

“En los últimos dos años, en nuestra Mesa de denuncias, detectamos con preocupación un aumento de casos de antisemitismo en el país y, sobre todo, hechos más graves, de mayor grado de virulencia en las expresiones antijudías y en los que se pasa de la violencia discursiva a los ataques físicos. Frente a este escenario, estamos redoblando los esfuerzos para, por un lado, denunciar a quienes promueven y difunden los discursos de odio y por otro para profundizar el trabajo junto a los gobiernos y otras instituciones de la sociedad civil para llevar adelante políticas públicas para concientizar y frenar los mensajes antisemitas y discriminatorios. El contexto de pandemia sacó a la superficie el regodeo con las teorías conspirativas que minan la convivencia pacífica. Insistimos con seguir señalando, educando y promoviendo la empatía, deconstruyendo los mensajes de odio”, agregó.

En febrero pasado le hicieron llegar una extensa carta a la sede de la DAIA, donde lo citaban a pelear en la sede de la Federación Argentina de Box, le sugerían que se fuera del país y lo amenazaban de muerte. También hubo referencias al fallecido ex canciller Héctor Timerman y la organización Montoneros.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, a cargo de María Eugenia Capuchetti, quien ordenó un allanamiento en Pompeya, Ciudad de Buenos Aires.

La medida judicial fue realizada por integrantes de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, que logró identificar y establecer el lugar de residencia del presunto autor de las amenazas.

Finalmente, consultado sobre si sigue sosteniendo su posible reelección para una segunda cadencia como presidente de la DAIA, respondió: “Ni yo ni ninguno de los miembros de la Comisión Directiva de la DAIA estamos pensando en este momento en la reelección. Estamos trabajando para la gestión de esta institución que hace más de 85 años se dedica a combatir el antisemitismo y los discursos de odio. Hoy no podemos ni debemos perder el tiempo en otra cosa”.

