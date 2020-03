Coronavirus. Rodríguez Larreta anunció más medidas para fortalecer el Sistema de Salud de la Ciudad

Iton Gadol (vía GCBA).- El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , junto al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Salud, Fernán Quirós, anunciaron este jueves en conferencia de prensa un conjunto de medidas para reforzar la capacidad del Sistema de Salud de la Ciudad, a fines de combatir el coronavirus.

“El aumento de los casos que se viene dando en los últimos días y la experiencia que vamos recogiendo de las ciudades donde el virus está avanzando nos hace indicar que podríamos estar, en los próximos días o semanas a más tardar, entrando en la etapa de la circulación social del virus”, comunicó Rodríguez Larreta.

Por eso, informó que “vamos a incrementar el número de camas de todo tipo». «Hay algunas que son para los pacientes de bajo riesgo, donde ahí lo que se necesita es aislamiento, después tenemos camas de internación general, camas de terapia intensiva, respiradores, todo el resto de insumos. Todo lo que es incorporación de personal, médicos, enfermeros, auxiliares necesarios para esto”, completó.

“También seguimos fortaleciendo el SAME. Cuando alguien tiene síntomas no tiene que ir al hospital, sino llamar al 107 y el SAME va a buscar a cada una de las personas que se determinan con riesgo. Estamos fortaleciendo también todas las líneas de atención, el 107, el 147 para otras preguntas y denuncias”, agregó el Jefe de Gobierno.

Asimismo, remarcó que “estamos trabajando en total coordinación con el Gobierno Nacional y el gobierno de la Provincia”.

Rodríguez Larreta hizo un especial agradecimiento “a todo el sistema de salud que le está poniendo una dedicación enorme” y al “sistema educativo, que está adecuándose a esta instancia”.

También agradeció “a todas las áreas de apoyo del Gobierno nacional” y “a los vecinos de la Ciudad, que están cada vez más entendiendo la situación y tomando decisiones responsables”.

“Entendemos que para los vecinos es un cambio en su modo de vida pero es muy importante que todos acompañemos y asumamos la responsabilidad que al virus lo enfrentamos entre todos. Por eso, cuidar las medidas de restricción, salir lo menos posible de la casa, especialmente para aquellos que tienen situaciones de riesgo, es muy importante”, enfatizó.

En línea con lo que dijo el Jefe de Gobierno, Quirós comunicó que “esperamos que en abril haya un aumento significativo de nuevos casos, y el inicio de la curva de contagios, como ha ocurrido en todo el mundo”.

“Por eso tenemos que fortalecer el sistema público para las necesidades del momento pico de la epidemia, pero también debemos coordinar con la seguridad social y los privados una estrategia común”, dijo.

En ese contexto, anunció que “para detectar precozmente la circulación viral, hemos decidido instalar unos centros de vigilancia activa para detectar si otras personas, diferentes a las que tienen los criterios de sospechoso, efectivamente tienen el virus”.

También anunció que se van a realizar “instalaciones extras para el cuidado ambulatorio de los hospitales, eso significa que instalaremos módulos de consultorios vinculados a las guardias”. Se trata de 16 módulos febriles con cinco consultorios más salas de espera en cada uno de los hospitales de agudos.

A su vez, habrá disponibles 2.000 camas para pacientes en cuidado comunitario en aislamiento social. “El 80% de las personas tiene un cuadro leve, pero el gran tema no es la enfermedad que tienen, sino la contagiosidad y la necesidad de aislarlos socialmente. Para eso hemos dispuesto unos dispositivos de aislamiento en la comunidad, por supuesto que en esos dispositivos el componente de camas de hotel es el eje de esa estrategia”, precisó el ministro.

“Hemos agregado 400 camas suplementarias de internación general en hospitales. Hemos reacondicionado áreas de hospitales generales de agudos y hemos comprado todos los elementos necesarios para instalar 400 camas más de lo que se llama internación clínica e internación de nivel intermedio”, dijo.

“Hemos agregado 150 camas de terapia intensiva, lo cual duplica la capacidad de la terapia intensiva que tenía el conjunto del sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires”, comentó Quirós.

A su vez, afirmó que “fortalecimos el SAME, agregamos no solamente personas en el 107 sino seis ambulancias más para el traslado de personas”.

“Sobre los 200 enfermeros que habíamos convocado en el primer llamado, vamos a agregar 400 enfermeros, porque es la cantidad que vamos a necesitar para hacer frente al cuidado de los pacientes en las camas que les comenté”, añadió.

“También vamos a agregar 70 médicos más para poder atender estas camas suplementarias. Agregamos también 50 kinesiólogos respiratorios, en base a fortalecer la capacidad del cuidado de las personas bajo respiración mecánica”, señaló.

También anunció la compra de “100 respiradores más para que no haya ninguna necesidad de respiradores más allá de lo que ya estamos estimando”, así como de “los insumos necesarios para el aumento de camas del sistema de público”.

Por último, Quirós aseguró que “parte de este resultado también depende del comportamiento de cada uno de ustedes, y en cuánto cada uno de ustedes puede cooperar para el cuidado colectivo”.

“En la combinación de la preparación del sistema público para las necesidades que tengamos, el comportamiento público y las medidas que el Gobierno va proponiendo, seguramente va a estar la mejor ecuación para todos nosotros en los próximos dos meses”, concluyó.