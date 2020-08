Coronavirus. Prominente miembro de la comunidad judía argentina es artífice para el  desarrollo de la vacuna en Latinoamérica

Itongadol/AJN.- El empresario argentino Hugo Sigman, quien fue uno de los promotores del anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández sobre la producción en la Argentina de la vacuna contra el coronavirus que desarrollan la Universidad de Oxford y el laboratorio británico sueco AstraZeneca, destacó que Latinoamérica va a tener la solución al COVID-19 “al mismo momento que la tendrá Estados Unidos y los países de Europa”.

Sigman, quien es un prominente miembro de la comunidad judía argentina, es propietario del Grupo Insud, uno de los tres conglomerados biotecnológicos más importantes del mundo y que a través de su laboratorio mAbxience desarrollará la nueva vacuna contra el coronavirus.

“Tengo un gran entusiasmo y una gran confianza porque a medida que he ido conociendo el proceso y hablando con los técnicos de Astra interiorizándome en la vacuna la verdad es que estoy muy optimista. Hay muchas chances de que el estudio clínico salga bien”, aseveró Sigman en una entrevista concedida al programa de Marcelo Longobardi que se emite por Radio Mitre de Buenos Aires.

El empresario indicó que “están descartados” los efectos adversos de la vacuna que se desarrolla en Oxford y enfatizó que es “una tecnología muy moderna” por lo que insistió que tiene “mucha ilusión de que sea efectiva”. “Hay muchos modelos vacunales para tratar el COVID-19 y este es uno de ellos. Creo que puede ser uno de los modelos más promisorios. También hay otra vacuna que es a virus inactivado que también puede ser muy interesante”, consideró.

No obstante, Sigman señaló que la propuesta para producir en la Argentina en sociedad con México “es la primera vacuna que se prueba en el mundo con fase 3 terminada”.

“Así que Latinoamérica afortunadamente va a tener la vacuna en el mismo momento que la tendrá Estados Unidos y los países de Europa. Cuando hablábamos con (Carlos) Slim a ambos nos atraía esta especie de epopeya latinoamericana. Si la vacuna se aprueba vamos a tener todos la vacuna al mismo tiempo”, remarcó.

Respecto de la posibilidad de participar en este proceso, el empresario reflexionó: “Esta es una oportunidad que me da la vida, es una oportunidad que me da la vida de decir que podemos contribuir a que todos los compatriotas latinoamericanos y los argentinos en particular puedan tener esta vacuna al mismo tiempo que lo van a tener los países centrales. Este esfuerzo económico y empresarial bien vale la pena si somos capaces de que se haga realidad”.

Sigman subrayó que este es “un acuerdo entre privados” y explicó que AstraZeneca consultó al Grupo Insud no sólo porque carece de laboratorios sino que también “nos vino a buscar por la calidad de nuestros científicos”.

En otro tramo de la entrevista, el empresario comentó que al momento de desarrollarse la vacuna se plantearon como condiciones que sea accesible a la gente. “Que tenga un precio accesible, y que sea distribuida universalmente sin restricciones y a todos los países del mundo.

Sigman es un destacado empresario argentino con un fuerte vínculo con la comunidad judía e incluso recientemente recibió una distinción de la AMIA por su labor. Además es un colaborador del Centro Médico Hadassah de Israel y del Instituto Weizmann de Ciencias.