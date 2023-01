César Milani: ‘‘Creo que lo de Nisman fue un suicidio, un suicidio casi inducido»

Itongadol.- El tema Nisman vuelve a ponerse nuevamente sobre la mesa, a días de cumplirse un nuevo aniversario de su muerte, con las recientes declaraciones del ex jefe del Estado Mayor General del Ejército argentino, César Milani, quien expresó que cree ‘‘absolutamente que lo de Nisman fue un suicidio, un suicidio casi inducido, porque Stiuso, que era el responsable principal de Nisman, no le atendió el teléfono durante todo el fin de semana, y eso es inconcebible’’.

A la hora de hablar del sorpresivo regreso del fiscal a la Argentina, Milani afirmó: ‘‘Nisman llegó al país traído por Stiuso. Evidentemente Nisman estaba esperando alguna prueba muy importante, pruebas que le dijeron que le iban a mandar. Alguien que deja a sus hijas chicas en un aeropuerto para venirse a la República Argentina, que llega y tiene gente de la Secretaría de Inteligencia esperándolo, dependiendo de Stiuso, que luego lo lleven a la casa y que después Stiuso no le atienda el teléfono, llama la atención. Nadie le contestó el teléfono, excepto algunas personas que se hablaban con él, como Patricia Bullrich y Laura Alonso’’.

Además, en diálogo con Luis Gasulla, en el programa Por las Buenas, de Radio Rivadavia, Milani agregó que ‘‘Stiuso dijo que no lo atendió porque lo tenía en sonido bajo. Teniendo semejante relación con Nisman es inconcebible que no le haya atendido el teléfono. Me parece que a Nisman no le dieron lo que él pensaba que le iban a dar ese fin de semana, y ocurrió lo que ocurrió’’.

Con respecto a su relación con Stiuso, Milani aseguró: ‘‘Gracias a dios a Stiuso no lo conozco, ni quiero conocerlo tampoco. Es un personaje nefasto. No solamente dentro de los servicios de inteligencia sino también porque le ha hecho mucho daño al país en muchas cosas’’.

‘‘Siendo funcionario de la Secretaría de Inteligencia, y esto me lo dijo Jorge Rendo (actual presidente del Grupo Clarín) personalmente, Stiuso colaboraba y trabajaba para Clarín, siendo funcionario de un gobierno constitucional’’, añadió Milani,

Finalmente, Milani afirmó que ‘‘a Stiuso no lo empoderó Néstor Kirchner, ya venía empoderado desde hacía mucho tiempo. Por supuesto que cada gobierno lo fue empoderando un poco más, dándole mayores responsabilidades e influencia en determinadas cuestiones, entre ellas, estoy hablando de un tiempo anterior a Duhalde y de la Rúa, la influencia que Stiuso llegó a tener en el Poder Judicial, que fue lamentable y desastrosa’’.

El próximo 18 de enero se cumplen ocho años de la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman, encontrado sin vida en el baño de su departamento. Tenía a su cargo la fiscalía de la causa AMIA.