Carmon : ”Argentina tiene el informe exacto de lo ocurrido en los atentados de AMIA y embajada“

Itongadol.- El ex embajador de Israel ante la ONU, Daniel Carmon, aseguró que ‘‘todos los involucrados en la planificación y ejecución» de los atentados a la embajada israelí en la Argentina y la sede de la AMIA «están en Irán y en el Líbano’’.

Carmon, quien es sobreviviente del ataque a la representación israelí en Buenos Aires, aplaudió la intención del gobierno argentino de otorgar acceso al público a la información relacionada con los atentados. ‘‘Me parece que es una muy buena iniciativa, un poco tarde, quizás, pero es mejor tarde que nunca. Si la iniciativa se desarrolla y se convierte en algo real, de una forma eficiente y rápida, será una buena iniciativa’’, destacó.

«Me parece que no es demasiado exigir o tener una expectativa de que el gobierno argentino adopte la verdad, los hechos y los datos que fueron transmitidos de una forma tan ordenada y detallada desde el gobierno de Israel con el informe (del Mossad)», subrayó el ex embajador de Israel en la India.

Consultado sobre un reciente informe sobre el atentado, Carmon resaltó que es «más que natural que el informe oficial israelí, el más exacto y detallado que hay al respecto, que se publicó también en el New York Times, en Infobae y otros medios de comunicación, sea parte de la información que el gobierno argentino prometió compartir con la sociedad».

En este sentido, el diplomático insistió que el documento israelí «es el mejor informe que hay sobre los dos trágicos atentados».

«Se publicó un informe en la prensa, pero como diplomático y como sobreviviente, quiero decir que hay un informe detallado. No es una nota en los diarios solamente. Es un informe comprensivo del gobierno israelí, que está en las manos del gobierno argentino», reveló Carmon.

Siempre en diálogo con esta agencia, el diplomático precisó que ese documento «tiene todos los datos, todos los detalles» de los terribles ataques que se perpetraron en la Argentina durante la década del ’90.

Al respecto, puntualizó que «hay nombres y fotos, está todo». «Y también puedo decir que se publicó parcialmente en el New York Times y entero y detallado en Infobae. Pero es un documento oficial que está en las manos del gobierno argentino», insistió.

«El informe es muy claro sobre que todos los involucrados en la planificación y ejecución de estos dos atentados están en Irán y en el Líbano. Todos están allá. Será difícil quizás la detención de estas personas, pero los que fueron parte de estos atentados están allá, en Irán y el Líbano. Eso dice todo», añadió.

Carmon, quien siempre se mantuvo su firmeza en el reclamo del esclarecimiento de los atentados. «Estuve en la Argentina y soy sobreviviente del atentado a la embajada de Israel. Pero estuve también en 1994 en este día terrible del atentado contra la AMIA. No tengo que decir a los argentinos qué hechos trágicos ocurrieron en su país», dijo.

«Dos ataques directos contra la Argentina como país. Y me parece que en ese sentido, la Argentina tiene que mostrar firmeza en el reclamo, en las vías internacionales que existen, como las alertas rojas contra los iraníes, que eran parte de las decisiones, los planes y la ejecución de estos atentados», añadió.

El ex embajador insistió que «no hay que dejar de buscar la justicia». «Hablo como sobreviviente, como ciudadano israelí, como judío y como amigo del pueblo de Argentina. No se puede dejar esto sin solución», apuntó.

Consultado sobre si aquel primer atentado que tuvo como epicentro la Embajada de Israel marcó el inicio de una escalada de terror en el mundo de parte de Irán y Hezbollah, Carmon insistió con su pedido de Justicia. «Lo que buscamos es el esclarecimiento de los hechos. Pero este esfuerzo también tiene que ver con el presente y el futuro. Porque si los criminales y los terroristas desde Irán y desde Hezbollah saben que las víctimas y los gobiernos involucrados dejan y dan lugar a la impunidad, hay buena razón para continuar con esta actividad de terrorismo», advirtió.

Sobre este punto, explicó que si los grupos terroristas saben que hay una lucha y que no se deja de actuar hasta llegar a la justicia y a los hechos, «será para ellos un desafío más grande». «Y es exactamente lo que todos nosotros hablamos todo el tiempo durante estas décadas, de la necesidad de unión entre todos los países libres, todos los países que fueron víctimas de terrorismo, contra el terrorismo», explicó.

«La Argentina lamentablemente es uno de los países que sufrió el terrorismo iraní y de Hezbollah. No hay ningún hecho político del presente que vaya a sacar esto de la agenda pública del pueblo argentino, de los judíos de la Argentina y del Estado de Israel. Fue hace 30 años, fue hace 27 años, pero está todavía con nosotros», agregó.

Tenemos todos presente la foto del flamante presidente Lula recibiendo a Mahmud Ahmadineyad (ex presidente de Irán) en Brasil. ¿Este nuevo escenario de Lula presidente complicaría a nuestra región respecto a más presencia iraní?

-El presidente Herzog felicitó al nuevo presidente de Brasil, Lula, después de su victoria. Me parece que el pueblo de Israel está esperando el éxito del flamante presidente. Conocemos muy bien la foto de Lula con Mahmud Ahmadineyad, tomada hace muchos años. Estoy seguro de que el pueblo brasilero, los diputados, el Parlamento y los diferentes frentes del nuevo gobierno, saben muy bien cuál es el rol que Irán tomó, empujando el terrorismo regional en Medio Oriente y también con algunas acciones en Latinoamérica. En estos años estuvo claro la actividad negativa que tomó el régimen iraní y me parece que una foto similar no se repetirá. Son días de felicidad y mucha esperanza para Brasil y esperamos que Brasil vaya en una buena dirección.