En un nuevo aniversario de su asesinato se recordó en Israel a Yitzhak Rabin

Itongadol.- Una asistencia mucho mayor que en los últimos años llenó el domingo el salón principal de la Residencia del Presidente para la tradicional ceremonia de Ner Yitzhak, que da inicio a una serie de ceremonias estatales en memoria del asesinado primer ministro Yitzhak Rabin.

Este año se cumple el 27º aniversario de su muerte y el centenario de su nacimiento.

El Ner Yitzhak, que es una vela conmemorativa de gran tamaño, es encendido por el presidente del Estado acompañado por los nietos o bisnietos de Rabin y varios jóvenes.

Este año, alejándose de la norma, ningún miembro de la familia Rabin estuvo entre los oradores, aunque muchos de ellos estuvieron presentes. En el pasado, los miembros de la familia se turnaban para hablar, con un miembro diferente cada año.

Este año, además del presidente Herzog, intervinieron personalidades de la radio y la televisión como Arieh Golan y Lucy Aharish, y el rabino Re’em HaCohen, director de la Yeshiva de Otniel y rabino del asentamiento de Otniel, situado en Cisjordania, al sur de Hebrón.

El mensaje subyacente en todos los discursos fue que la violencia, el odio y la incitación son perjudiciales para la democracia. HaCohen recordó que el Segundo Templo fue destruido a causa de un odio infundado, y declaró que el tercer Templo no podrá construirse por la fuerza, sino con un espíritu de buena voluntad y respeto mutuo. «La violencia engendra violencia», dijo.

Además, el presidente Herzog señaló que muy poco cambió en los últimos 27 años, ya que cada vez hay más signos preocupantes de incitación, violencia y odio que socavan los fundamentos de la democracia. Estos incidentes ilustran la dificultad que tiene la sociedad israelí en su capacidad para conducir las disputas de forma civilizada, y para navegar juntos por el futuro del Estado, cuando no hay consenso, sobre las cuestiones más vitales, expresó Herzog.

Otra ronda de elecciones quedó atrás, comentó Herzog, y todavía el aire y las plataformas de los medios sociales están llenos de acusaciones de culpabilidad y traición, y de comparaciones con los nazis.

Advirtiendo que algunas de estas acusaciones son peligrosamente violentas, Herzog instó a los líderes de todo el espectro de la sociedad israelí a decir basta y a pedir a sus seguidores que actúen con responsabilidad.

Dirigiéndose a la nutrida representación de jóvenes que ocupaban la mitad de la sala, Herzog les habló de la importancia que puede tener su influencia en quienes les rodean, en sus comunidades y en el conjunto del Estado.

Aprendan a conocer las opiniones, estilos de vida y creencias de los demás, y escúchense mutuamente, les aconsejó. Es lícito discutir, dijo, pero no actuar con violencia y negar lo que dice el otro. Aunque piense de forma diferente y pertenezca a un campo político distinto, hay que aprender a reconocer y apreciar el mosaico de ideas.

