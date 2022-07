Atentados. En Israel aseguran que «el informe no desvincula a Irán, pero sí desestima la conexión local»

Agencia AJN/Itongadol.- Así lo aseguró Danny Carmon, un destacado diplomático israelí y sobreviviente del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 donde perdió a su mujer bajo los escombros. En estos 30 años Carmon siempre siguió de cerca todo lo relacionado con los responsables de los atentados ocurridos en la Argentina en la década del 90. En diálogo con la Agencia AJN destacó desde Jerusalem la seriedad de la nota publicada recientemente por el New York Times y definió al periodista Ronen Bergman, como un «gran periodista y un profesional muy informado sobre temas de terrorismo e inteligencia militar».

Un informe publicado este viernes por el New York Times brindó datos desconocidos sobre los dos atentados terroristas contra objetivos israelíes y judíos en Buenos Aires en la década del 90, en los que murieron 107 personas (22 Embajada Israel en Argentina + 85 en la AMIA). Según el reporte, ambos fueron llevados a cabo por una unidad secreta de Hezbollah, cuyos operativos, en contra de las afirmaciones generalizadas, no contaron con la complicidad de ciudadanos argentinos ni con la ayuda de Irán sobre el terreno.

Al respecto de esta información, Danny Carmon, un destacado diplomático israelí y sobreviviente como cónsul del Atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 donde perdió a su mujer puso énfasis en que «el informe del Mossad no desvincula a Irán de los atentados a la Embajada de Israel y AMIA».

«El Mossad dio cierre a la investigación de los atentados a la Embajada y AMIA y expuso conclusiones que son las que están en el artículo», expresó Carmon, esta tarde y aclaró que «a la inteligencia israelí sólo le interesa conocer la verdad y que se haga justicia».



Bandera de Hezbollah. Foto: Reuters.

En diálogo con la agencia de noticias AJN, el diplomático israelí criticó la lectura que se hizo en Argentina del artículo. «La interpretación de lo que está escrito se puede ver en La Nación, Clarín y otros diarios, porque el título dice claramente que los actores materiales de los ataques fue Hezbollah, pero eso no quiere decir que Irán no haya tenido un rol». Carmon destacó además al periodista Ronen Bergman, autor del artículo publicado en el New York Times, como un «gran periodista» y un profesional «muy informado».

Carmon, tras explicar que «Irán y Hezbollah son lo mismo», señaló que, «por supuesto que Teherán fue parte y fue el autor intelectual dando órdenes, financiación y ayuda logística». «La decisión de llevar a cabo el atentado fue tomada en Irán. Imad Mughniyeh -hombre de Hezbollah- que estaba al frente de la unidad secreta de Hezbollah estuvo en Irán cuando se tomó la decisión. Teherán está involucrado profundamente. Lamentablemente la interpretación del artículo en la Argentina fue mala», dijo.

Carmon señaló que «hay muchas cosas nuevas en el informe», y a modo de ejemplo dijo que «no hubo conexión local» argentina. «No hubo argentinos involucrados o que fueran parte del atentado, porque los terroristas eran todos libaneses y se fueron dos días después del ataque. Hoy están todos en Beirut donde encontraron refugio», aseguró.

«Me molesta la interpretación del artículo de que Irán no tuvo participación. Teherán estuvo involucrado aunque no haya participado en el terreno. La decisión de ejecutar el atentado fue tomada en Irán. Irán y Hezbollah son lo mismo. Son chiítas, uno en Líbano y otro en Irán», dijo y adelantó que este sábado «posiblemente el primer ministro de Israel, Yair Lapid brinde una declaración sobre el informe del Mossad».

Previamente Ronen Bergman, el periodista israelí autor del artículo publicado en New York Times, expresó en medios isralíes: «La investigación la realizó el Mossad sobre estos dos atentados, tal vez los más graves contra objetivos israelíes y judíos en el mundo».

«En diciembre de 2021 un equipo del Mossad concluyó la investigación, cuyo objetivo era determinar qué había pasado realmente en Argentina y por primera vez los documentos de la inteligencia israelí esclarecen lo que ocurrió allí», aseguró.

«Lo que dice la investigación es que Hezbollah, con instrucción, financiación y apoyo logístico venía trabajando desde años atrás en América del Sur», dijo, a la vez que se preguntó: «¿Por qué?, porque junto a Irán entienden que teniendo fortaleza militar en el Líbano, les convenía intentar crear nuevas reglas del juego y que si Israel atacaba a Hezbollah en Líbano o contra el sistema de misiles iraníes, tendrían entonces la posibilidad de atacar objetivos israelíes o judíos en el mundo, lo que resulta imposible para Israel defenderlos a todos juntos» explicó.

A modo de ejemplo, Bergman nombró asesinatos a importantes líderes de Hezbollah en Líbano, como Imad Mughniyeh.

Bergman aseguró que «la inteligencia israelí no sabía nada del primer atentado (Embajada de Israel) y un segundo ataque llegó dos años más tarde».

Un contacto reservado de la inteligencia de Israel aseguró a AJN que que el tema no está «terminado». Según aseguró en diálogo con esta agencia «estamos frente a nuevos capítulos entre Irán, Hezbollah, Israel y Estados Unidos».