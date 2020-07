Atentado AMIA: renunció el juez Rodolfo Canicoba Corral

Itongadol.- Cerca de la medianoche se confirmó que renunciará el próximo miércoles 29, día en el que cumple 75 años, que es la edad límite establecida por la Constitución Nacional, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien entre otras causas tenía la investigación del atentado a la AMIA, del que esta semana se cumplen 26 años.

En tanto en el Consejo de la Magistratura siguen abiertas denuncias por supuestos sobornos, sobresueldos y el crecimiento de su patrimonio.

Había llegado a los tribunales de Comodoro Py en 1993 durante el menemismo y en los últimos tiempos llevaba causas de alto impacto político, como la investigación del atentado contra la AMIA, por el cual acababa de recibir un pedido de la Cámara Federal para que se enfocara de manera urgente en los responsables del ataque.

Encabezaba el juzgado federal 6 y también se había hecho cargo del juzgado 12. Una de sus últimas medidas fue establecer la fecha de citación a declaración indagatorias para ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, el ex titular de Vialidad Javier Iguacel y el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, en el marco de la causa por irregularidades con los peajes. Ambos ex funcionarios deberán presentarse esta semana en el juzgado.

En diciembre de 2003, la Cámara Federal apartó a Juan José Galeano de la investigación de la causa AMIA por considerar que el juez no era imparcial, resaltó Ámbito Financiero.

Tras la realización del sorteo, el expediente fue derivado al juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. Casi tres años más tarde, el juez ordenó la captura internacional de los siete imputados iraníes, en línea con el dictamen que había recibido del entonces fiscal Alberto Nisman y declaró crimen de lesa humanidad al atentado contra la mutual judía.

Durante los últimos años en Comodoro Py estuvieron marcados por la instrucción en su juzgado de la causa AMIA. En 2013, tras la aprobación del Memorándum de Entendimiento con Irán, las entidades judías AMIA y DAIA presentaron amparos ante la Justicia Federal.

En ese entonces, el magistrado explicó que no era su competencia y que la causa debía ir al fuero Contencioso Administrativo. La Corte rechazó su planteo y envió el expediente a Canicoba, que declaró improcedente el amparo presentado por AMIA y DAIA. Seis meses más tarde, la Cámara Federal declaró inconstitucional el acuerdo e hizo lugar al amparo.