Argentina/Atentados. Milei: ‘‘Irán es el responsable de las bombas a la Embajada de Israel y a la AMIA y la muerte de Nisman’’

Itongadol.- El presidente argentino, Javier Milei, volvió a referirse a su lucha contra el terrorismo y a responsabilizar a la República Islámica de Irán por los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA y la muerte del fiscal que investigaba este último, Alberto Nisman.

«Argentina recibió dos atentados, muy graves», no obstante lo cual, la Cámara de Diputados rechazó el miércoles el decreto de necesidad y urgencia que asignaba 100 mil millones de pesos a la renovada Secretaría de Inteligencia del Estado, con los votos de opositores y aliados del gobierno, recordó en diálogo con Jonatan Viale en radio Rivadavia. «Puedo entender que el kirchnerismo haga estas cosas porque tienen vínculos con Irán, lo que no me termina de cuadrar es que haya gente de Juntos por el Cambio poniéndose del lado de países que han atentado contra Argentina», recriminó el mandatario.

En la reunión de antenoche en la Residencia Presidencial de Olivos, el ex Presidente y actual líder del Pro, Mauricio Macri, «me dio una explicación», que «no me pareció satisfactoria, pero bueno, tampoco es que uno tiene que tener respuesta a todas las cosas, ¿no?», concedió.

«En eso puedo tener una diferencia de opinión. Creo que él sabe muy bien el rol que tiene la inteligencia, lo que tiene que hacer Argentina, que Argentina tiene pendiente equiparse, entonces me parece que es una situación complicada, pero obviamente que si de acá en adelante llega a pasar algo en Argentina, es responsabilidad de toda esta gente», advirtió Milei.

El presidente Milei junto al presidente de Israel, Isaac Herzog, visitando uno de los kibutzim masacrados el 7 de octubre.

Por ejemplo, «hay una amenaza estricta sobre mi persona… Entiendo que a la casta política eso le puede gustar porque sería el resultado que buscan sin ensuciarse las manos. ¿Por qué no? ¿No se han llevado puesto a un fiscal?», subrayó.

El Presidente también remarcó «la gravedad» de la conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, «encabezada por un kirchnerista de clóset», por el senador radical Martín Lousteau, quien «nunca se termina de asumir como tal», ladeado, como secretario y vicepresidente, respectivamente, por su par de Unión por la Patria y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, y su compañero y diputado Leopoldo Moreau, «tipos que son parte del pacto con Irán, el responsable de las bombas a la AMIA y a la Embajada de Israel», en alusión al Memorándum de Entendimiento firmado en 2013 y luego declarado inconstitucional.

«Argentina no es para tibios, eso es lo que pasa… Es decir, ahora la pregunta es: ¿qué hago, me entrego a la casta política y que arruinen a los argentinos? ¿Y entonces para qué me metí? Me metí justamente para esto… Es decir, para enfrentarlos y hacer lo que tengo que hacer… Acá hay que tener el coraje para hacer lo que hay que hacer. Bueno, yo estoy dispuesto a hacerlo…», completó.

Como parte de su compromiso con la lucha contra el terrorismo, Milei participó en los actos oficiales por los aniversarios de ambos atentados y también viajó a Israel a poco de asumir, para expresar su apoyo tras la bárbara invasión del 7 de octubre pasado, durante la cual hordas palestinas asesinaron, violaron, degollaron y/o incineraron a unos 1.200 israelíes, hirieron a varios más y tomaron como rehenes a 251 personas, de las cuales aún permaneces en la Franja de Gaza 109, incluidos 9 argentinos.

En esa visita, el mandatario visitó uno de los kibutzim masacrados, acompañado por su par israelí, Isaac Herzog. También se reunió con otras autoridades locales y con familiares de los compatriotas secuestrados.

El mes pasado y a menos de una semana del 30 aniversario del Atentado a la AMIA, el Gobierno argentino declaró a Hamás como una organización terrorista, incluyéndola en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).