Nisman Aniversario. El presidente de la DAIA se refirió a la ‘‘impunidad’’ de la Argentina

Itongadol.- En el séptimo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, aseguró: ‘‘En Argentina falta seriedad y responsabilidad, y sobra impunidad’’. Además, en relación a la muerte del fiscal, Knoblovits fue contundente: ‘‘Cada 18 de enero nos pasa lo mismo, porque el asesinato de Alberto Nisman es un magnicidio, y está determinado por la justicia su asesinato, solo falta imputar quién lo mató’’.

En referencia a la sensación que tiene a siete años de la muerte del fiscal, dijo: ‘‘Tengo la misma sensación cada vez que se acercan el 17 de marzo (1992, atentado a la Embajada de Israel en Argentina) y el 18 de julio (1994, atentado a la AMIA), y es que en Argentina falta seriedad y responsabilidad, y sobra impunidad. Y cada 18 de enero nos pasa lo mismo, porque el asesinato de Alberto Nisman es un magnicidio, y está determinado por la justicia su asesinato, solo falta imputar quién lo mató’’.

En la misma línea, Knoblovits expresó: ‘‘Cuando hablo de que en Argentina falta seriedad y responsabilidad no puedo dejar de asociarlo con lo que pasó en Nicaragua la semana pasada. Las imágenes que vimos hablan de un embajador que nos representa y que no solamente no advirtió que podía estar presente un funcionario con alerta roja por un atentado cometido en su país, en nuestro país, sino que no se retiró cuando supo quién estaba presente (en referencia a Mohsen Rezai)’’.

En diálogo con La Nación + cuando le consultaron sobre la situación judicial de la causa por la muerte del fiscal y por su denuncia, Knoblovits explicó: ‘‘El caso de Alberto Nisman y la denuncia realizada por el fiscal son actualmente dos situaciones jurídicas distintas. En el caso de la muerte de Alberto la querella la forma la familia y nosotros no tenemos intervención en esa causa. Distinto es el caso de la denuncia de Alberto, realizada aquel 15 de enero, que nos invitó y yo estuve con él en la fiscalía’’.

‘‘Si tuviésemos resueltas las causas de los atentados y tuviésemos la posibilidad de juzgar a los iranies, no hubiésemos firmado el pacto con Irán, que fue declarado inconstitucional, y la situación realmente hoy sería otra. Todas estas son consecuencias de la impunidad que tenemos en la República Argentina’’, añadió el presidente de la DAIA.



El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits.

Siempre en diálogo con La Nación +, y en relación a la impunidad, Knoblovits expresó: ‘‘En Argentina sobra impunidad porque también hay encubrimiento. Por eso la causa de la AMIA tuvo posteriores consecuencias con juicios de encubrimiento, atravesados por el poder judicial y político. Por eso al final de nuestro video cito una frase que dice que hay una generación que debe juzgar a sus juzgadores, pero también agrego que, debe juzgar a sus gobernantes’’.

Al ser consultado sobre la presencia de la fiscal Fein, de Sergio Berni y una serie de actuantes en la escena del crimen, la respuesta fue clara: ‘‘La investigación empezó así, por eso empezó mal, porque empezó contaminada, y como se contamina mucho en la República Argentina, no solamente por que se invadió y se contaminó la escena inicial, sino porque muchas veces también se contamina con la intervención de la política’’.

Con respecto a los dos peritajes realizados sobre la muerte del fiscal Nisman, el presidente de la DAIA dijo: ‘‘Nos centramos en lo que dice la justicia, que ya determinó que Nisman fue asesinado pero no se sabe por quién. Tampoco podemos sostener que Alberto se haya suicidado o haya sido asesinado por pertenecer a un lado de la grieta, porque sino no creemos en nada. Nosotros tenemos que confiar en lo que dice la justicia, y el que no confíe puede apelar y recurrir a instancias superiores’’.

‘‘No hagamos de esto una cuestión de fe, porque ya está determinado por la justicia y no hay nada más que discutir al respecto. A los que siguen insistiendo con que Nisman se suicidó les digo que las investigaciones judiciales tienen una lógica que es la procesal, no la lógica personal’’, agregó Knoblovits.

Finalmente, sobre la presencia de funcionaros en la escena del crimen, en referencia a la fiscal Viviana Fein y el ministro Sergio Berni, Knoblovits aseguró: ‘‘Nuestro país tiene una particularidad que es la falta de memoria o ese ejercicio que nos falta establecer siempre, el de recordar. Yo creo que no da lo mismo ser un funcionario o dirigente eficiente que uno que no lo es. Nuestra consideración política ya está establecida en los comunicados que hemos publicado y en toda nuestra conducta. Nuestro discurso, respecto de la Shoá por ejemplo, es solicitar ‘Verdad, Memoria y Justicia’, y el 27 de enero se conmemora un nuevo acto sobre la memoria del Holocausto, así que quién se condujo con responsabilidad debería seguir en el cargo adecuado y quien no lo hizo debería no hacerlo, como dijimos con el embajador Capitanich la semana pasada’’