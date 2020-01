Juan Dircie del AJC: “No están dadas las condiciones legales, de seguridad e inteligencia para detener el antisemitismo”

Itongadol/AJN.- Juan Dircie, vicedirector del Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos del Comité Judío Americano (AJC, por sus siglas en inglés), mantuvo una entrevista con la Agencia AJN sobre la campaña mundial #JudaismoConOrgullo, como respuesta al creciente antisemitismo en Estados Unidos y gran parte del planeta.

“La idea fue que salgamos todos como miembros de la comunidad judía a identificarnos como judíos y manifestar orgullosos nuestra condición judía. El objetivo fue solidarizarnos y expresar un mensaje muy claro de que no nos van a intimidar con ningún tipo de acción antisemita”, explicó Dircie.

Sin embargo, destacó que “estas son simplemente manifestaciones públicas, que no acaban con el antisemitismo. Lo que hay que hacer es un trabajo muy duro, porque no están dadas las condiciones de seguridad, inteligencia y legales, por lo menos hoy, para detener estas manifestaciones antisemitas”.

-¿Cómo surgió la iniciativa de llevar a cabo la campaña en las redes sociales?

-Surgió a partir del incremento de los incidentes antisemitas en EEUU y principalmente durante la semana de Jánuca, en la zona de Nueva York. Se generó una necesidad de buscar una forma de solidarizarse con todos los miembros de la comunidad judía y principalmente con aquellos que fueron atacados durante las últimas semanas, que eran miembros de las comunidades más ortodoxas, que visiblemente se muestran más distinguidos como judíos por su vestimenta y la forma en que viven. La idea fue que salgamos todos como miembros de la comunidad judía y como no miembros también, porque esta es una iniciativa que se extendió para todos, a identificarnos como judíos y manifestar orgullosos nuestra condición judía. El objetivo fue solidarizarnos y expresar un mensaje muy claro de que no nos van a intimidar con ningún tipo de acción antisemita y vamos a seguir viviendo una vida plena y judía en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo.

-¿Cuál es su reflexión sobre el antisemitismo que se está viviendo en EEUU?

-No hay una sola causa del aumento del antisemitismo, hay una combinación de factores que tiene que ver con sectores que están ideológicamente a la derecha del espectro político, particularmente los supremacistas blancos, que siempre existieron, pero que durante los últimos años se vieron empoderados para expresar estas visiones racistas y antisemitas con menos filtros que antes. Por otro lado, proviene de un sector muy fuerte dentro de la izquierda más radical, con una crítica desmesurada contra el Estado de Israel. Automáticamente incluyen a cualquier miembro de la comunidad judía como un objetivo al cual criticar y atacar. Y también hay que hablar de cómo los medios sociales se convirtieron en un vehículo, desde donde el anonimato absoluto, se puede utilizar lenguaje de odio y discriminación en forma masiva y gratuita, que llega a audiencias de niveles incalculables. Con lo cual, esos son los principales factores, además del extremismo radical islámico, que explican el resurgimiento del antisemitismo.

-¿Las manifestaciones como la de ayer en Nueva York o esta campaña del AJC logran hacerle frente al antisemitismo?

-Ayer hubo más de 25 mil personas en Nueva York, una de las organizaciones que convocó fue AJC. La campaña de hoy, a nivel mundial, es impresionante, sobre todo en América Latina, en países como Argentina o Brasil. Pero sabemos que estas son simplemente manifestaciones públicas, que no acaban con el antisemitismo. Lo que hay que hacer es un trabajo muy duro, que venimos haciendo desde el AJC. No están dadas las condiciones de seguridad, inteligencia y legales, por lo menos hoy, para detener estas manifestaciones antisemitas. El desafío es seguir trabajando en eso, buscar cuáles son los elementos reales para disminuir esta virulencia de las últimas semanas.

-¿La idea es llegar también a los líderes políticos, que son los que toman decisiones?

-Exacto. Lo interesante es que muchas personas de poder también se están manifestando. Lo increíble de esta campaña es que hasta gente de los poderes más altos está públicamente saliendo. El AJC mantuvo reuniones en los últimos días en Nueva York con dignatarios de distintos niveles para también buscar ver los agujeros que hay que tratar de resolver, para evitar este tipo de acciones antisemitas, que van más allá de un caso aislado. Cuando hay sistemáticamente un ataque por día, como ocurrió durante Jánuca en Nueva York, hay algo mucho más profundo para analizar, ver cuáles son las causas y evitar que se repitan en el futuro.

-¿Cuáles son los proyectos del AJC para 2020?

-Uno de los proyectos más importantes en los que está trabajando el AJC en este año es el Foro Global, la reunión anual que convoca a líderes de todo el mundo, y que por primera vez en la historia se va a llevar a cabo en Berlín, Alemania. No es casualidad, son 75 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Luego de lo que fue la mayor tragedia de la humanidad, nadie se imaginó que 75 años después íbamos a estar viviendo el resurgimiento del antisemitismo en la forma en la que lo estamos viendo en este momento. Nadie se imaginó que hubiera jóvenes que no supieran lo que fue el Holocausto y lo que implicó: la eliminación masiva de judíos por parte del régimen nazi en el siglo XX. Los sobrevivientes del Holocausto están muriendo y la historia se va olvidando. Es más importante que nunca mantener viva la memoria de las víctimas de la Shoá y el mensaje del nunca más, como un elemento central, no sólo de la identidad judía, si no de la humanidad. Porque tenemos que entender que el Holocausto fue el punto de mayor bajeza y denigración al cual la humanidad se vio sumergida. Por eso, la necesidad de hacer este evento en Berlín, cuando el antisemitismo está creciendo en todo el mundo.