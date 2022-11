Influencer chilena es atacada por convertirse al judaísmo

Itongadol.- Cuando la modelo e influencer chilena Tamara Rogers decidió convertirse al judaísmo, tras descubrir las raíces judías de su padre, no se imaginó que sería acosada y atacada en Internet por su decisión.

Sin embargo, una estrella de Instagram es tan grande como su número de seguidores, y la decisión, aunque parezca inexplicable, le costó 15.000 de ellos, junto con un aluvión de insultos antisemitas.

La modelo de 19 años expresó que cada vez que sube imágenes de Israel »recibe comentarios hirientes» y pierde seguidores en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tami Rogers | fashion, lifestyle, travel (@tamarachile)

«Eso no me afecta. Me mantengo en mi verdad. Si alguien me preguntara si me arrepiento de la decisión de convertirme al judaísmo y visitar Israel, no lo hago. Lo volvería a hacer», señaló Rogers.

Inicialmente, la joven chilena reveló su herencia judía tras visitar el antiguo campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Luego viajó a Israel con otros jóvenes judíos de todo el mundo como parte de un viaje organizado por una empresa conocida como «La Experiencia Israelí», un programa que consiste en recorrer lugares del patrimonio israelí en Jerusalem y otras partes del país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tami Rogers | fashion, lifestyle, travel (@tamarachile)

Habiendo sido testigo del conflicto palestino-israelí más de cerca, siente que le da más herramientas para representar al lado israelí cuando sea necesario. «Esta es una batalla por la conciencia. Ayudo a representar a Israel en Internet, y siento que es un privilegio formar parte de ello», agregó la influencer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tami Rogers | fashion, lifestyle, travel (@tamarachile)

Actualmente, Rogers se encuentra de voluntaria en Hazerim, un kibbutz del sur de Israel, y está previsto que regrese a Chile en unos días.

Amos Hermon, presidente de The Israeli Experience, explicó que el abuso en línea que siguió a la visita de la joven modelo al Estado judío no le sorprendió.

«El fenómeno de los jóvenes judíos que llegan aquí y experimentan abusos en línea es, por desgracia, fruto del antisemitismo. Aquí reciben las herramientas adecuadas para enfrentarse a las represalias en las redes sociales y en varios campus universitarios de los movimientos que pretenden boicotear a Israel».

Fuente: Ynet News.