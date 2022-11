Egipto COP27. Peled: »Israel tiene tecnologías muy avanzadas para compartir con el mundo»

Itongadol.- El Director General Adjunto para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Jonathan Peled, dialogó con la Agencia AJN desde Egipto, donde participa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP27). Acerca de la presencia de Israel en la cumbre, Peled expresó: ‘‘Es la primera vez que Israel participa de la cumbre, y además de la delegación, tenemos un pabellón, en el que Israel exhibe su tecnología y experiencia en una convención internacional’’.

A la hora de hablar sobre sus sensaciones de estar en Egipto, participando de un evento con gran relevancia a nivel internacional, señaló: ‘‘Me siento muy bien en Sharm el-Sheikh, fui bien acogido. El pueblo egipcio y todos aquí son muy amables y hospitalarios. A pesar de que no tenemos una paz caliente entre ambos gobiernos, sí la tenemos a nivel de pueblos’’.

¿Por qué se encuentra en Egipto?

-Estoy en Sharm el-Sheikh, participando de la COP27, la cumbre por el cambio climático. Es la primera vez que Israel participa de la cumbre, y además de la delegación, tenemos un pabellón, en el que Israel exhibe su tecnología y experiencia en una convención internacional.

Estuvo presente aquí el presidente Herzog, que inauguró el pabellón y tuvo reuniones con algunos presidentes, entre ellos el de Colombia, Gustavo Petro.

Acompañan al presidente Herzog cuatro ministros: la ministra de Educación, Yifat Shasha-Biton; la ministra de Ciencia y Tecnología, Orit Farkash-Hacohen; la ministra de Medio Ambiente, Tamar Zandberg; y el ministro de Cooperación Regional, Issawi Frej. Estos cuatro ministros mantendrán en los próximos días reuniones con sus homólogos, porque participan de la cumbre 40.000 personas y más de 120 dignatarios de todo el mundo. Es un mega evento, como el que se realizó anteriormente en París y en Glasgow el año pasado. Es la primera vez que se lleva a cabo en Medio Oriente e incluso la próxima edición, la COP28, será en los Emiratos Árabes Unidos.

¿Qué tienen que ver los Acuerdos de Abraham con la presencia de Israel en Egipto para participar de la cumbre?

-Es una de las razones. La principal razón es porque se hace en Egipto, y es muy importante tener presencia israelí, más allá de que es en el ámbito de las Naciones Unidas, porque se trata de una convención internacional. Hacerlo en Egipto, sobre un tema en el que tenemos mucha cooperación con los países de los Acuerdos de Abraham, es muy importante.

Mañana se firmará un acuerdo trilateral con Jordania y Egipto, sobre el cambio climático, y también habrá otros acuerdos regionales.

¿Qué siente respecto a la presencia de Israel con su aporte científico y tecnológico, en una cumbre tan importante?

-En primer lugar creo que Israel puede contribuir globalmente. Si bien no somos el país más avanzado o el que más objetivos cumplió, podemos ofrecer muchas tecnologías, especialmente en nuestros fuertes, que es la tecnología de agua, la energía renovable y las alternativas para las proteínas, los tres aspectos en los que Israel tiene tecnologías muy avanzadas y puede compartirlo con el mundo y contribuir al esfuerzo global.

¿La presencia de Israel en la cumbre amplía el intercambio comercial?

-También, aunque aquí no se van a firmar acuerdos comerciales. Lo que se firmará serán cooperaciones entre gobiernos, con diferentes ONG y con la sociedad civil, porque aquí participan no solamente gobiernos y ministros sino también muchísimas organizaciones y elementos que trabajan por el cambio climático. Ahí es donde nos gustaría dejar una huella o dar nuestro granito de arena en este sentido.

El próximo año se cumplen 75 años de la creación del Estado de Israel, ¿Qué significa estar en la puerta de un año tan importante?

-Entramos en un aniversario importante. Parece increíble que pasaron 75 años desde la creación del Estado de Israel, que sin dudas fue un milagro. A pesar de todos los desafíos y dificultades con las que nos fuimos encontrando, dentro y fuera del país, somos una nación exitosa, democrática, con relaciones con la gran mayoría de los países en el mundo y seguimos siendo un país ejemplar en muchos sentidos.

¿Cuál es su sensación personal de estar viviendo esta cumbre en Egipto?

-Me siento muy bien en Sharm el-Sheikh, fui bien acogido. El pueblo egipcio y todos aquí son muy amables y hospitalarios. A pesar de que no tenemos una paz caliente entre ambos gobiernos, sí la tenemos a nivel de pueblos. Acá en Sharm el-Sheikh, durante las fiestas judías, vinieron 200.000 israelíes a vacacionar, porque es un balneario espectacular, con un clima espectacular, con hoteles espectaculares y un servicio muy bueno. Me siento muy bien y es otra muestra de que al final lo que cuenta es la relación personal entre personas y entre pueblos, entre naciones más que entre gobiernos.

Si bien usted se encuentra en Egipto, como Director para América Latina de la Cancillería Israelí, aprovechamos la oportunidad para consultarle, ¿cómo está viendo Israel actualmente a Latinoamérica?

-Creo que en América Latina pasa lo mismo que con Egipto. Si bien hay cambios a nivel de gobiernos, la relación, muy estrecha y muy sólida, sigue estando vigente a nivel de pueblos, naciones y cooperaciones. El hecho de que hoy tuvimos una reunión con el presidente Petro es una muestra de eso, de que podemos tener diferentes políticas pero al final sabemos dialogar sobre los asuntos en los que no estamos de acuerdo y buscar el denominador común para cooperación, justamente para temas que tengan que ver con el cambio climático pero también sobre ciberseguridad y otras cuestiones.