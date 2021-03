Hace 5 años, un uruguayo fue asesinado por ser judío

La incredulidad era múltiple. Al menos, doble. Ante todo, al conocerse la identidad de la víctima, un hombre bueno, de valores nobles, al que todos apreciaban en vida, del que no sólo hablaron bien después de muerto. Y de fondo, más allá del hecho que se trataba puntualmente de David Fremd, un atentado terrorista antisemita en suelo uruguayo. Más aún, en la tranquila Paysandú.

¿Cómo podía ser? ¿Acaso no dijimos siempre que Uruguay no es un país antisemita?

Uruguay, en efecto, no es un país antisemita. Pero en su seno, hay individuos antisemitas. Y no podemos subestimar la gravedad de ninguna de sus acciones. El sanducero Carlos Peralta convertido al Islam llegó a lo peor. Pero hay que tener presente también lo preocupante y nocivo de los discursos de odio, aunque no haya cuchillos ni armas de fuego en el camino. La antesala de los crímenes de sangre,siempre, es el discurso de odio.

Tal cual escribió hace 5 años Guille Fremd, uno de los tres hijos de David, el asesino “no era un loco suelto”. El que no haya motivo ninguno para generalizar , no significa que deba minimizarse la gravedad de aquel que constituye una excepción y no sólo siente odio hacia los judíos sino que también está dispuesto a traducirlo en un acto terrible e irreversible.

Más allá de la dimensión personal, del dolor de la familia y del profundo pesar de todos aquellos que conocieron a David, hay que recordar el crimen para estar alertas. No porque uno piense que Uruguay sea campo fértil para otro asesinato de ese tipo, sino porque está prohibido subestimar a los fanáticos por más minoritarios que sean, dondequiera que estén.

Pero el llamado central en un día así, al cumplirse 5 años de aquella terrible tragedia, es que no sólo los judíos deben cuidarse de los antisemitas que quieran desprestigiarlos-pasó hace poquito, no olvidemos- o matarlos, sino la sociedad toda. Un antisemita, un racista, un xenófobo, mancha y daña al país, a la sociedad, no sólo a la víctima puntual potencial.

Por eso, aunque a David lo recuerden a nivel personal y cercano quienes lo conocieron y amaron, su asesinato debe ser perpetuado en la memoria nacional , para que nunca se repita algo similar.

Fuente: Semanario Hebreo Jai