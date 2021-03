Florida. Vandalizan el vehículo de un sobreviviente del Holocausto en la víspera de Pesaj

Itongadol/Agencia AJN.- Dos actos antisemitas se produjeron en el sur de Florida en el día previo a la festividad de Pesaj, según el medio local 7News Miami.

El auto particular de un sobreviviente del Holocausto fue vandalizado con esvásticas dibujadas en el polvo del parabrisas en Hallandale Beach.

La policía local obtuvo imágenes de seguridad y, al parecer, está investigando el incidente. La fundación sin ánimo de lucro StopAntisemitism.org compartió imágenes del vehículo en su cuenta de Twitter.

Horrific- on the eve of Shabbat and Passover, a Holocaust survivor’s car is vandalized with swastikas.

📍Hallandale Beach, FL

Building security is going through footage and @HallandaleBchPD will be subsequently contacted. pic.twitter.com/7QAYjZydm4

— StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) March 26, 2021