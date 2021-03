Israel. Ehud Olmert: “Netanyahu está terminado y no logrará formar gobierno”

El ex primer ministro de Israel escribió un editorial en el mayor medio de comunicación israelí en el que analizó el panorama político tras las elecciones de la semana pasada y opinó que el líder del Likud deberá dejar el cargo después de 12 años.

Itongadol/Agencia AJN.- Escribo estas palabras al comienzo de la jornada electoral, aunque esta columna no se publicará hasta que las elecciones hayan terminado. Es posible que para entonces me retraten como un aficionado que no entiende nada de lo que ocurre en la sociedad israelí. Tal vez haya quien se burle de mí por pretender entender los misterios de los acontecimientos políticos que sacuden a nuestro querido país desde hace bastantes años.

Estoy dispuesto a correr el riesgo y a enfrentarme a este desafío.

Al final de las elecciones para la 24ª Knesset de Israel, una vez que se hayan contado todas las papeletas, y se hayan hecho todos los cálculos, y se hayan revisado todos los sobres dobles, y se hayan descontado todos los sobres no válidos, quedará claro lo que se sabe desde hace semanas: que Netanyahu era el único candidato realista a primer ministro. Él y nadie más. Pero no formará gobierno. El intento de unir a todos los partidos para formar una coalición de al menos 61 escaños fracasará.

Para lograr este objetivo, habrá que llevar a cabo una serie de acciones irracionales y deshonestas que ya forman parte de la cultura político-pública de Israel. Netanyahu pondrá en venta el Estado de Israel al mejor postor. La seguridad, la economía, los derechos civiles, la igualdad de derechos de los ciudadanos árabes, la necesidad de proteger a las personas que son diferentes y especialmente a la comunidad LGBT, la destrucción del medio ambiente, la libertad de los medios de comunicación, todo será puesto en venta por Netanyahu.

Los nombramientos más descabellados se convertirán en moneda de cambio para los comerciantes. El tamaño del gobierno, la asignación de cargos y las comisiones de la Knesset entrarán en una espiral sin precedentes. Y durante todo este proceso, el sinvergüenza seguirá mintiendo y engañando. Nos iremos a dormir con una propuesta de gobierno y nos despertaremos con una composición completamente diferente. Todas las permutaciones más improbables, más inesperadas y más indeseables aparecerán y desaparecerán, para luego volver y desvanecerse de nuevo.

Al cabo de un par de meses sabremos lo que ya sabemos hoy: Netanyahu está acabado. No logrará formar un gobierno. Ejercerá de primer ministro temporal hasta que se celebren las próximas elecciones, tras las cuales comenzaremos la rehabilitación y recuperación del peligroso, gratuito y tóxico virus político que “Bibi” Netanyahu implantó en el sistema nervioso del país.

¿Cómo funcionará esto?

Sólo la inocencia y las ilusiones de personas alejadas de la realidad pueden llegar a la conclusión de que nuestro próximo gobierno podría estar dirigido por la banda del Likud, junto con las comunidades religiosas ultraortodoxas y los nacionalistas que apoyan a los jóvenes violentos, junto con Naftali Bennett y sus seguidores, y posiblemente también con el partido árabe Ra’am.

Cualquiera que se ocupe de la estadística y la aritmética elemental puede tomar el número de escaños y sumarlos para ver si llegan a un número loco, artificial y aleatorio de 61 escaños, pero ni siquiera así será posible formar gobierno.

Se están emitiendo muchos programas en todos los canales de televisión, emisoras de radio y editoriales de periódicos escritos por personas que se hacen pasar por eruditas, y según muchos de ellos puede haber una combinación en la que todos estos elementos diferentes de la derecha puedan formar un gobierno. Estas combinaciones se desmoronarán antes de que se conecten. Entrarán en conflicto entre sí antes de empezar. Se estrellarán antes de tener la oportunidad de estrellarse.

La campaña electoral se desarrolló todo el tiempo con la sensación, reforzada en exceso, de que Bennett era la figura clave que determinaría quién sería el próximo primer ministro. Bennett es un hombre digno. En el pasado, fue un valiente soldado de combate de Sayeret Matkal que después fue ayudante de la persona que era jefe de la oposición en ese momento, y más tarde la nueva estrella del campo del sionismo religioso.

El campo del sionismo religioso nunca ha sido extremista, ni siquiera nacionalista. Durante un breve periodo de tiempo, quedó atrapado en la retórica mesiánica de una Gran Tierra de Israel, al igual que yo y muchas otras personas que, entretanto, consiguieron forjarse un nuevo camino y una nueva vida y encontrar la dirección correcta para el futuro del Estado de Israel. En el fondo, la visión del sionismo religioso era responsable, moderada y justa.

Bennett perdió la cabeza por el estatus que adquirió en las horas crepusculares. Parte de su campo se desvió hacia la derecha y se volvió mucho más extremista, nacionalista, lo que llevó a los dedicados, buenos y valientes a dirigirse a las colinas de Samaria y Judea, a la violencia hacia los palestinos y a la incitación contra todos los que tuvieron el valor de advertir a los demás sobre el enorme daño que la falta de una solución política con los palestinos trajo y seguirá trayendo a la salud, la seguridad y la estabilidad de nuestro país.

La sacudida que sufrieron Bennett y Ayelet Shaked en la primera ronda de la actual serie electoral, allá por abril de 2019, les obligó a dar un paso atrás y a reevaluar su situación. Por un momento, pareció que se elevaban hacia nuevas alturas que podrían situarles en la cima del liderazgo político de Israel. Pero resultó ser una falsa alarma. Bennett nunca ha sido candidato a primer ministro. Diez escaños no son una fuerza capaz de reunir a su alrededor una coalición responsable que tenga el poder de conectar los fragmentos que amenazan la unidad de la sociedad israelí. Los resultados de las elecciones lo han demostrado inequívocamente.

Ahora, Bennett debe recalcular cuál será su camino. Si lo que dijo sobre Netanyahu representa lo que realmente piensa, si él y Ayelet Shaked están hechos del mismo material que un día podría madurar y estar listo para aceptar un alto nivel de responsabilidad, entonces tienen que separarse de la banda del Likud. Los desgastados eslóganes sobre una verdadera derecha conservadora y que ofrece soluciones económicas que pondrán mucho dinero en los bolsillos de muchos ciudadanos israelíes se han disipado. Bennett y Shaked podrían levantarse y desaparecer si no se deciden a actuar con responsabilidad y modestia y a cambiar de rumbo.

El poder que tiene Yamina tras estas últimas elecciones no es el de formar un gobierno encabezado por el sinvergüenza de Netanyahu sino el de impedir su formación, y promulgar la ley necesaria para que la democracia israelí vuelva a su cauce, después de que la banda del Likud, los colonos extremistas y los rabinos mesiánicos se desviaran del camino correcto.

La conclusión es que Bennett debe unirse a Yair Lapid. Y a Benny Gantz, que se ha mantenido activo políticamente, no porque no haya cometido errores o fracasado, sino porque ha sido lo suficientemente decente como para admitir sus fallos y cambiar de dirección. Y Merav Michaeli, que ha sido reconocida por su credibilidad, valor y honestidad. Y Meretz y la Lista Conjunta, que ha declarado explícitamente su deseo de participar en la configuración del futuro del Estado de Israel como un Estado judío-democrático que respete a sus comunidades minoritarias.

Está claro que no se formará un gobierno. Lo que hace unos días parecía una amenaza impactante, es el primer paso para corregir el rumbo. Una quinta votación es inevitable. Es “Bibi” o una quinta elección.

Ir a una quinta ronda no es una situación deseable. Es el nivel más bajo al que podríamos llegar, un abismo al que sólo el gobierno nacionalista, racista y divisivo dirigido por Netanyahu e Itamar Ben-Gvir podría llevarnos.

Los candidatos comprometidos con los valores sin los que el Estado de Israel no puede existir se presentarán en una quinta ronda de elecciones. Valores como una democracia que defiende la igualdad y la tolerancia, en la que la mayoría no puede ni quiere pisotear los derechos de sus minorías, incluidos los árabes, drusos y circasianos. Preservar el carácter judío del Estado, que no está dictado por los ortodoxos, sino que también incluye a miembros de todos los diferentes sectores religiosos, a saber, las comunidades reformista y conservadora. Un Estado en el que se pueda ser de derecha o de izquierda, homosexual, trabajar en alta tecnología o ser un trabajador municipal de saneamiento. Una sociedad que ofrezca oportunidades para una vida que tenga una educación de calidad que preserve el poder del país, una sociedad en la que no haya familias que vivan por debajo del umbral de la pobreza y tengan dificultades para cubrir las necesidades básicas de sus hijos.

Y lo más importante: un país que quiera la paz con sus vecinos, que esté dispuesto a tomar la iniciativa para conseguirla y que esté preparado para hacer las dolorosas concesiones que aseguren que se produzca.

Ninguno de estos temas se discutió en los días previos a la cuarta ronda. La campaña se centró en un solo tema: Bibi. Así que digamos no a Bibi y sí al Estado de Israel.

Editorial escrito por Ehud Olmert, ex primer ministro de Israel, para The Jerusalem Post. Traducción: AJN/Iton Gadol