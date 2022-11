Adidas se asociará con ADL en la lucha contra el antisemitismo en los deportes

Itongadol.- Tres semanas después de decir que estaba «alarmado» por los vínculos de Adidas con Kanye West, Jonathan Greenblatt, el director general de la Liga Antidifamación, se puso las zapatillas de la compañía para la conferencia de su grupo «Never is Now» en la ciudad de Nueva York.

El cambio de rumbo se produjo después de que Adidas pusiera fin a su relación con West semanas después de que el rapero comenzara a hacer comentarios antisemitas, satisfaciendo las demandas de la ADL. Ahora, Adidas está haciendo una importante donación al grupo contra el odio y trabaja con él para luchar contra el antisemitismo entre los estudiantes y los atletas profesionales.

La noticia fue reportada por primera vez por eJewishPhilanthropy el jueves, durante la conferencia de la ADL en la que habló un alto funcionario de Adidas.

«No siempre hacemos las cosas bien. No somos perfectos», dijo en la conferencia Rupert Campbell, presidente de Adidas Norteamérica. «Pero en este caso, sabemos sin duda que hemos tomado la decisión correcta. Sabemos que, sin duda, el discurso de odio racista y antisemita de nuestro antiguo socio violaba nuestros valores. Tomamos medidas para empezar a desmantelar la asociación. Esto llevó tiempo, dada la complejidad de la asociación. Pero seguimos comprometidos a vivir nuestros valores».

El nuevo programa incluye la creación de un plan de estudios contra la intolerancia que se difundirá entre los estudiantes-atletas, según eJewishPhilanthropy, y hará que Adidas se centre en alistar a los atletas profesionales en la lucha contra el antisemitismo.

«Aunque me gustaría que lo hubieran hecho antes, Adidas -para su crédito- dejó muy claro que no haría negocios con fanáticos», dijo Greenblatt. «Y hoy estoy muy contento de que estén aquí en Never Is Now para anunciar un compromiso increíble que demuestra que su dedicación a la lucha contra el antisemitismo durará mucho más allá de este momento».

La ADL fue una de las muchas organizaciones judías que llamó la atención a Adidas por su silencio después de que West comenzara a hacer comentarios antisemitas el mes pasado. La compañía había sido duramente criticada por esperar demasiado tiempo para cortar sus lazos con West, cuya línea de zapatos Yeezy hizo que la compañía ganara más de mil millones de dólares el año pasado.

La empresa alemana -que tiene un pasado nazi que no reconoce en su página web- seguirá vendiendo las zapatillas diseñadas por West, sin el nombre Yeezy ni otra marca, según anunció el miércoles.