Acusan a empresa judía de ser responsable de un incendio forestal en California

Itongadol.- En 2018, Marjorie Taylor Greene, acusó a través de su cuenta en Facebook que fueron rayos laser de espacio, pertenecientes a una empresa de origen judía los responsables del incendio de Camp Fire, California, que quemó más de 62.000 hectáreas , con un saldo de 85muertos y que es considerado el incendio forestal más mortífero y destructivo en la historia de ese estado norteamericano.

Marjorie Taylor Greene, es hoy una política republicana identificada como una de neoconservadora, que en noviembre pasado fue electa, por primera vez, como miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en representación de uno de los distritos republicanos del Estado de Gerogia

Su acusación fue en su momento considerada sin fundamento debido a que el incendio se inició en el cableado eléctrico perteneciente a Pacific Gas and Electric – PG&E. En su argumento, la actual parlamentaria apuntó contra Roger Kimmel, miembro de la junta de PG&E y también vicepresidente de Rothschild Inc., y escribió que PG&E había invertido en tecnología para transmitir energía solar desde el espacio a la Tierra, y que fue esa tecnología, provista por Rothschild Inc., la que había provocado el incendio.

En la actualidad ese mensaje no se encuentra en la cuenta de Facebook de Greene, y se sabe que en la misma había varios mensajes de neto corte racista y antisemita, según la CNN, que fueron borrados antes de asumir su nuevo cargo.

No obstante se sabe que durante su campaña electoral tanto para triunfar en las primaria republicana como en la elección general de su sección electoral, difundió mensaje que adherían a muchas de las teorías conspirativas de QAnon, como también mensajes racistas y/o antisemitas, quizás en forma más disimulada en ciertos casos, aunque al igual que Qanon ataca permanentemente a George Soros considerándolo una “enemigo del pueblo”.

Greene integrará el Comité de Educación de la Cámara de Representantes por decisión de los líderes de su partido, quienes previo a que triunfara en la interna criticaban abiertamente los dichos y las campañas que realizaba. Actualmente hay representantes demócratas que consideran que debe ser expulsada de la Cámara por las teorías conspirativas que difunde y defiende, algo por demás difícil ya que se necesitaría el apoyo de los dos tercios del Congreso .