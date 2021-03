Académicos judíos presentan una nueva definición de antisemitismo diciendo que el BDS no es antisemita

Itongadol.- Más de 200 académicos judíos publicaron una nueva definición de antisemitismo en la que afirman que el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) no es antisemita.

Los académicos, bajo el paraguas de un grupo llamado Declaración de Jerusalem sobre el Antisemitismo, escribieron que el BDS no es inherentemente antisemita porque «el boicot, la desinversión y las sanciones son formas comunes y no violentas de protesta política». También afirma que criticar el sionismo o referirse a Israel como un Apartheid no son expresiones de antisemitismo.

Sin embargo, afirma que «negar el derecho de los judíos en el Estado de Israel a existir y prosperar, colectiva e individualmente» es antisemita, al igual que responsabilizar a los judíos de las acciones del gobierno israelí.

El grupo judío progresista IfNotNow dijo a The Forward que apoyan la Declaración de Jerusalem porque «crea más espacio para la organización de los derechos de los palestinos y limita las acusaciones de mala fe de antisemitismo que han tratado de descarrilar la organización de los derechos de los palestinos y han oscurecido la amenaza del antisemitismo violento de derecha y el nacionalismo blanco».

Por otro lado, Joel Rubin, que dirige el Congreso Judío Americano, dijo a The Forward «que la deslegitimación de Israel y los llamamientos a boicotear, sancionar, desinvertir y aislarlo sin el objetivo de la paz entre un Estado de Israel y los palestinos están en el carril antisemita».

Barry Trachtenberg, Presidente de la Cátedra Rubin de Historia Judía en la Universidad Wake Forest, escribió en un artículo de opinión de Jewish Currents el 26 de marzo que firmó la declaración porque designa «el antisemitismo directamente como una ideología de odio que es equivalente y tan perniciosa como el racismo». Trachtenberg argumentó que esto «se opone a la creencia errónea sobre el antisemitismo de que es una forma de odio única y sin parangón», que esencialmente «da lugar a la noción de que el antisemitismo es una característica permanente, casi natural, de nuestro mundo y que, por lo tanto, no se puede deshacer».

Añadió que al excluir el BDS y la oposición al sionismo como antisemitismo, la declaración «abre un espacio para que los palestinos hablen de su opresión y se enfrenten a sus opresores».

Sin embargo, Liora Rez, directora del organismo de control Stop Antisemitism.org, dijo en una declaración al Jewish Journal que el hecho de que «grupos radicales marginales» apoyen una definición que excluye «los boicots a los negocios de propiedad judía, como hacían los nazis», es problemático. «Al igual que decenas de países de todo el mundo, incluido Estados Unidos, definimos el antisemitismo de acuerdo con la IHRA y lo mantenemos firmemente».

Por otra parte, Jack Saltzberg, presidente y fundador de la organización The anti-BDS Israel Group, dijo de manera similar en una declaración al Journal: «No es irónico que justo antes de Pesaj, un segmento de judíos desatara una declaración que esencialmente pide el fin del Estado judío». «Negar a los judíos el derecho de autodeterminación es antisemita y la definición exacta de sionofobia», señaló.