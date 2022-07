Avión iraní-venezolano. A 28 años del atentado, AMIA y DAIA: «Han desaparecido las pruebas de los primeros días»

Itongadol.- En el marco de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, la abogada de DAIA Marta Narcellas brindó algunos detalles sobre la investigación en la causa AMIA y como se compara a la situación actual con respecto al avión iraní que se encuentra retenido en Argentina. A su vez, el abogado de AMIA, Miguel Bronfman, participó también de una entrevista y señaló la importancia de la triple frontera para el asentamiento de Hebollah.

Marta Narcellas: Tristeza e impotencia multiplicada por el tema del avión. Cada uno de estos elementos que parecen no conducir a ningún lado porque otra vez tuvimos un hueco de tres días en donde no sabemos qué hicieron, ni los tripulantes, ni el avión. Es como ingresar a una escena del crimen y pisar las pruebas, entonces no se puede encontrar al autor. Uno va encontrando desde el tema económico, por ejemplo, en una ocasión en la AMIA hayamos dólares falsos que se usaron para varios atentados en Europa habían sido cambiados en Santa Fe, sin embargo, pagó una fianza y se fue para siempre de la justicia argentina. Habíamos encontrado que la SIDE, estaba siguiendo a Ravani y lo fotografía buscando la camioneta. También se encontró que estaban escuchando las conversaciones de la embajada de Irán, pero no había traductor del farsi, igual que ahora, lo grababan, pero no se sabe para qué.

-¿Y al revés? ¿Qué es lo que si se sabe?

MN: En AMIA se sabe todo, cuando nos dicen que en AMIA no hay elementos o no se investigó, es mentira. Se sabe quien conducía la camioneta, quien armo la bomba, por donde entraron, quien financió e ideó, que fueron los funcionarios de Irán. Ingresaron por la triple frontera, fueron después a una Mezquita y tenemos todo el recorrido en la causa.

-Hay generaciones nuevas que no saben lo que fueron esos años después de la embajada que volaron, no se podía creer que podría volver a pasar ¿Para qué cree usted que Irán hizo explotar la AMIA?

MN: Una de las pocas cosas que no se saben, es la razón por la cual se realizó. Hay muchas hipótesis, como por la suspensión del convenio nuclear, otra situación de Medio Oriente donde Israel abatió a un miembro de Hezbollah. A esa altura, Hezbollah entendió que cada vez que hacía una acción en Medio Oriente, invadiendo o agraviando a los israelíes, en seguida tenían una respuesta, mientras que si lo hacían fuera del área, la respuesta era mucho más lenta o no existía. Por esta razón, se decide al principio de los 90 que las agresiones iban a ser en distintos lugares, pero ya teníamos acá toda la red de espionaje desde el principio de los 90.

-¿Por qué el estado Argentino cubrió tanto esto?

MN: Lo que a mí me consta es que la que encubrió fue la secretaria de inteligencia para cubrir sus propios errores, ni siquiera creo que haya sido la voluntad de encubrir a Irán, sino que como ellos habían cometido tantos errores no habían parado las muertes habiendo tenido todos los indicios en sus manos, que para cubrirse no mostraron las pruebas. La gente de la SIDE fue la primera en llegar al lugar de la explosión, recogieron fragmentos de la traffic

para identificar a qué vehículo le correspondía, pero que no aparecieron nunca en el expediente.

-Pero eso es el accionar de un tercero que pidió que desaparezcan esas pruebas

MM: No tengo pruebas de eso, pero si tengo la prueba de que SIDE llegó al lugar donde se había intentado estacionar la camioneta y se llevó la grabación en donde bajó el conductor. Cuando llegamos al hotel donde casualmente estuvo Ribelli junto con los rescatistas israelíes también desaparecieron los elementos de prueba.

– De aquel momento, hace 28 años, al tiempo actual, donde lo dramático es que también vemos la ligereza con la cual se maneja esa tripulación que uno no sabe si son culpables o no, hoy podrían circular libremente si acaso son terroristas o no. ¿Cómo es que andan libres y pueden armar toda la red que se les ocurra?

MM: Solo tienen prohibido salir del país, pero no tienen ninguna medida que coarte su libertad, esto es porque no se le ha podido hacer una imputación, lo cual es difícil cuando han desaparecido las pruebas de los tres primeros días, cuando no se escucharon las alertas, vuele a presentarse la misma situación que antes. De que corresponden a las IRGC hay certeza, pero nosotros tenemos un derecho penal del acto, no del autor. Por más que sean terroristas, si no hay pruebas que verifiquen que va a cometer un acto terrorista en el país, no hay forma de imputarlo.

Miguel Bronfman: No podemos olvidar que la zona de la triple frontera, que es un asentamiento donde Hezbollah crece a lo largo de las décadas, situación que venimos denunciando, ya que fue un punto clave para la preparación del atentado. Es un asentamiento donde Hezbollah es cada vez más poderoso.

Marta Nercellas fue entrevistada por Diego Sehinkman (TN) y Miguel Bronfman por Pablo Rossi (La Nación +).