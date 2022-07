Yair Lapid: »Lo último que necesita Israel en este momento son unas nuevas elecciones»

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Yair Lapid, pronunció este miércoles su primer discurso de campaña y dejó en claro su pensamiento con respecto a las próximas elecciones. «El Estado de Israel tiene grandes retos: el alto costo de la vida, los retos de la seguridad nacional, la corrupción y el extremismo en la sociedad israelí. Una elección en este momento es lo último que necesitamos», expresó Lapid en una reunión de Yesh Atid, el partido que lidera, en Tel Aviv.

«Un gobierno inestable perjudica la economía y la seguridad nacional. Es hora de poner fin a la saga de una vez por todas. La única manera de hacerlo es ganar las elecciones y formar un gobierno amplio y estable», afirmó.

«La elección que hacen los israelíes no es entre yo y [el líder de la oposición Benjamin] Netanyahu. La elección es entre el futuro y el pasado. La elección es entre los que sólo piensan en su beneficio personal y los que piensan en el bien del país», agregó Lapid.

«Bajo nuestro mandato [Israel] no será un país rico con ciudadanos que no puedan pagar sus facturas. No habrá corrupción que haga que toda una generación pierda la fe en el país. Habrá un país en el que la gente se respete, porque somos socios», aseguró el primer ministro israelí.

Finalmente, a la hora de hablar de las nuevas elecciones, Lapid expresó: «Estas elecciones nos fueron impuestas, pero pueden ser una oportunidad que no volverá para salir del caos, para formar un gobierno nacional amplio y estable, sin los extremistas. Sólo una cosa permitirá que esto ocurra: Un Yesh Atid grande y fuerte, que estabilice el barco israelí».

El discurso se produjo después de que el ministro de Defensa, Benny Gantz, y el de Justicia, Gideon Sa’ar, anunciaran el 10 de julio que sus dos partidos se presentarán juntos a las elecciones. Esto se interpretó ampliamente como que Gantz se convertía en un tercer candidato realista a primer ministro, además de Lapid y Netanyahu.

La fusión Gantz-Sa’ar podría quitarle escaños a Lapid, que intentará a través de su campaña mantenerse como el segundo partido más fuerte de Israel.