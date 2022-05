La ganadora del sorteo de ItonGadol y la Agencia AJN ya está cumpliendo su sueño en Israel

Itongadol.- La ganadora del sorteo de un viaje a Israel organizado por ItonGadol y la Agencia AJN, Vanina Astrid Jmelnitzky, ya está cumpliendo su sueño en el Estado judío.

Vanina tiene 50 años, es oriunda de Córdoba, está casada y tiene tres hijos. En 2020 participó del sorteo de ItonGadol y la Agencia AJN por un pasaje a Israel, que tenía el único requisito de seguirnos en nuestras redes sociales. El viaje debió ser pospuesto en varias oportunidades por la pandemia del coronavirus, pero finalmente la semana pasada pudo cumplir su sueño, a través de un vuelo provisto por la Compañía Turkish Airlines.

Su marido decidió acompañar a Vanina en esta experiencia y juntos fueron a Buenos Aires previo a su viaje a Israel. Se trata de una familia muy querida en la comunidad de Córdoba y esta es la primera vez que conocen el Estado judío.

Ambos se reunieron con el director de ItonGadol y la Agencia AJN, Daniel Berliner, a quien agradecieron especialmente por la iniciativa del sorteo, que les permitió cumplir su sueño.

“Es una bendición, para mí es un milagro. No conocía Israel, es algo que tenía pendiente. No paré de llorar de alegría cuando me enteré que había ganado”, confesó Vanina. “Iniciativas como estas son necesarias para gente como nosotros que no teníamos la posibilidad de hacer este viaje”.

Vanina y su marido fueron recibidos formalmente por las autoridades de Turkish Airlines en Argentina, donde pudieron agradecerles por la provisión del pasaje.

Además, en Israel, Vanina podrá vivenciar la experiencia de plantar un árbol a su nombre de la mano del Keren Kayemet LeIsrael, que al igual que el Keren Hayesod también acompañó este sorteo.

ItonGadol y la Agencia AJN organizarán un nuevo sorteo muy pronto, luego del éxito del primero.