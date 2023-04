AMIA. En el cementerio de Tablada se realizó el tradicional acto de Iom Hazikaron

Itongadol.- En el cementerio de Tablada, se realizó ayer el acto central de Iom Hazikaron, al que concurrieron dirigentes comunitarios, representantes diplomáticos y familiares de personas que perdieron la vida en las guerras de Israel y en atentados terroristas.

La conmemoración, de la que participaron alumnos de la Red Escolar Judía e integrantes de movimientos juveniles, fue convocada por AMIA, DAIA, OSA, CUJA, FACCMA, FEJA, FESERA, Keren Kayemet Le Israel, Agencia Judía para Israel y la Organización Sionista Mundial.

Conducido por Ariel Cohen Imach, director del Vaad Hajinuj, y por Julieta Woloschin, del equipo de AMIA Joven, el homenaje tuvo como principales oradores al presidente de AMIA, Amos Linetzky; la representante para el Cono Sur de América Latina de la OSM y de la Agencia Judía para Israel, Gabriela Glazman; y al embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela.

“A miles de soldados les debemos la existencia del Estado de Israel. Muchos de ellos hoy son héroes, y nos han dejado un legado para la posteridad”, expresó Linetzky en su mensaje. “La memoria es parte indisoluble de la identidad. Somos lo que elegimos recordar. Y es a ellos a quien recordamos”, enfatizó.

A su turno, Gabriela Glazman se refirió al dolor y a la tristeza que queda por los que ya no están. “Ojalá que esta larga lista de jóvenes que mueren por defensa de nuestra patria sea cada vez más pequeña, y ojalá que alguna vez desaparezca. Que sea bendita la memoria de nuestros caídos”, remarcó.

Al momento de brindar su mensaje, Eyal Sela destacó la importancia de congregarse en un acto de recordación y recogimiento. Y recordó las palabras de una madre israelí que le manifestó que Iom Hazikaron no es solamente un día para los familiares que recuerdan la muerte de su ser querido. «Es una fecha para todos ustedes, también para quienes están con nosotros”, recordó el diplomático.

Como es tradición, en la conmemoración se dio lectura a los nombres de las víctimas de terrorismo y de los soldados de origen argentino que cayeron en cumplimiento de su deber, sirviendo al Estado de Israel. También se compartió un minuto de silencio en honor a los caídos, y se encendieron antorchas y se colocaron ofrendas florales en su memoria.

Antes de finalizar el acto, en representación del ejército israelí, tomaron la palabra los soldados Antony Pevzner y Arthur Itiro de Castro. “Los jóvenes nacimos teniendo al Estado de Israel y para nosotros es natural tener un Estado. Pero por más de dos mil años, esta realidad no existió. El pueblo judío no tenía su nación”, expresaron. “Nos reunimos para recordar y rendir homenaje a las miles de vidas que se perdieron en nuestra lucha por la existencia del Estado de Israel. Sus muertes no fueron en vano. Que sus nombres queden grabados para siempre en el libro de la vida”, concluyeron.