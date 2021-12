Elecciones AMIA. Guillermo Borger: ‘‘Quiero llegar nuevamente a la presidencia de la AMIA’’

Itongadol.- El próximo año, si la pandemia lo permite, la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, irá a las urnas. El actual presidente Ariel Eichbaum deberá dejar el cargo y será reemplazado luego de que los miembros de la comunidad judía expresen su voto. Guillermo Borger, ex presidente de la AMIA por el BUR (Bloqué Unido Religioso) entre los años 2008 y 2013, accedió a dialogar con Iton Gadol y mostró su decidida intención de pelear por el sillón del quinto piso de la calle Pasteur y así convertirse en el futuro presidente de la mutual judía.

Sin embargo otros nombres propios asoman como candidatos, entre ellos Leonardo Jmelnitzky, expresidente de la AMIA por el BUR, que sería el delfín de Eichbaum; Natalio Fichelson; Mario Ruschin, que jugaría por Una AMIA; y desde Somos AMIA estarían promoviendo en los próximos días un candidato para sumarse en las próximas elecciones.

“Quiero llegar nuevamente a la presidencia de la AMIA”, aseguró Borger en su entrevista y confía en conformar la Comisión Directiva con “su gente joven”, también en todos los departamento de la AMIA.

Gracias Guillermo por tu tiempo. Primero quería preguntarte, ¿En qué anda tu vida comunitaria?

No estoy quieto, no estoy ligado directamente a nada puntual, aunque sí estoy trabajando fuertemente con lo que es el Guemaj Center, es una relativamente una nueva ONG, que ayuda a los más necesitados, con la particularidad de que hace seis meses esto fue ideado e impulsado por mi hijo mayor, David Borger, y fue impulsado básicamente en esta época con la idea que surge especialmente en los momentos que nos toca vivir en la época de pandemia, a buscar hoy, desde el invento que es el Zoom, lo que es la primera escuela tecnológica de ayuda a la comunidad. Todo lo que son, insisto, carreras tecnológicas para ayudar a la familia. Las familias más necesitadas, y hoy eso se vislumbra y se ve mucho más fuertemente, insisto, en estos dos años que nos aqueja fuertemente en pandemia.

¿Con qué se encontraron? me refiero de edades, de cantidad de gente,¿institucionalizada o no institucionalizada?

La verdad es que es un mix, como bien decís, desde las instituciones, desde las escuelas, desde las instituciones a todo nivel hay ayuda de todo tipo, la AMIA misma doblegó en todo sentido la ayuda fuertemente, pero entendimos que hoy desde los jóvenes que manejan herramientas posiblemente distintas, que no es la misma que maneja la gente grande, entendimos qué desde los jóvenes, jóvenes de edad temprana, de 15, 16 o 20 años, que manejan herramientas tecnológicas, y que les puede dar ingresos muy importantes, inclusive en dólares, que trabajan con lo que es hoy Mercado Libre, aplicaciones, están aprendiendo, digo que están porque está en curso, en este momento, llevándose adelante, cómo es trabajar con Mercado Libre y cómo generar sus propias aplicaciones. Arrancamos con esto hace 7 meses con una expectativa de captar aproximadamente a unos 100 alumnos en todo Latinoamérica, se hizo el primer curso con 400 alumnos, donde distintos empresarios dieron su saludo, entre ellos el presidente de IRSA, Eduardo Edelstein, muy emocionado dio su saludo, y parte de los alumnos que terminaron este primer curso ya están todos incorporados en distintas empresas, y hoy está el curso que empezó hace cosa de un mes, con el gerente general de Mc Donald, con uno de los directores generales de una de las más grandes empresas tecnológicas, también está como profesor titular en esto, que es todo online. Nuevamente iniciamos está segunda etapa hace un mes con una expectativa de 100, 120 alumnos y tenemos 540 alumnos cursando en este momento, superó todas nuestras expectativas. El curso anterior que empezó hace 6 meses ya terminó hace 3 meses. Hoy se está cursando el segundo curso, que empezó hace un mes y que termina en 3 meses.

¿Entre los participantes detectaron jóvenes que no tenían cobertura asistencial de las instituciones judías?

Desconozco, pero lo que sí conozco, es que hay muchos que sí, que llegan a las instituciones. Donde sí nos sorprendimos es que muchos jóvenes, que son los que hoy están llegando a estos cursos, desconocían esto, fue una sorpresa para los dos lados, para nosotros y para esos jóvenes que desconocían o conocían y se encontraban con aranceles muy elevados. Nosotros conocemos los aranceles del mercado, y estamos dando la posibilidad de dar estos cursos a un valor del 10% que cuesta en el mercado, para que sea justamente simbólico, y que tenga una llegada digna, digamos, así es.

Hablemos de política, creo que el BUR de aquel entonces cuando fuiste presidente de la AMIA no es el mismo BUR que vemos hoy en día, ¿coincidís?

Yo no sé si se fue modificando, lo que se fue adquiriendo es una gran experiencia, con muchos años de gestión, que me tocó como bien decís iniciar activamente. Hasta mi llegada fue un BUR de teoría. A partir de mi llegada y con una larga gestión, de casi 6 años, una gestión concreta, difícil, sabemos de las relaciones con el gobierno, con la famosa firma del Tratado con Irán, con todo lo que fue pasando hasta el día de hoy, la gestión tomó una gran experiencia, y con una gran acción en consecuencia. Creo que va llegando inclusive la pandemia, que es lo que estamos hablando recientemente, también le dio una gran experiencia, y una gran actuación muy positiva. Y a pesar de la pandemia y todo esto que es un gran desafío diario, a pesar de todo eso y con la experiencia del BUR, con todo lo que el BUR sabe y supo, se está llevando adelante una gran gestión.

Claramente con este BUR te sentirías más acompañado, ¿o estoy equivocado?

Entiendo que por supuesto me sentiría más acompañado, quiero estar más acompañado, y vuelve de vuelta lo que recién te plantee con el Guemaj Center, yo me sentiría más acompañado, quiero estar más acompañado y necesitamos una fuerza joven, que hoy se está involucrando a través de esta propuesta del Guemaj Center, necesitamos nuevas herramientas que manejan los jóvenes, parte de mi proyecto, que si quiero llegar nuevamente a la presidencia de la AMIA, pero quiero que me acompañen concretamente jóvenes en la composición de la Comisión Directiva de AMIA, en todos los departamentos de la AMIA, en todas las cuestiones de dirección de AMIA, tanto en lo que es educación por supuesto, todo lo que es acción social, volcar todas estas propuestas de ayuda, el famoso dar, ayudar a pescar y no a regalar pescado, pero en todos los órdenes concretos, con jóvenes que manejen las nuevas herramientas y tecnologías, acompañados por la gente grande que tenemos la experiencia, pero trabajando en conjunto.

Guillermo claramente en tu proyecto se te nota apasionado

El proyecto a nivel personal lo vivo de una manera apasionada.

Sin duda que todos han fracasado con el tema de acercar a una nueva generación a la dirigencia comunitaria y tal vez serías el primero en lograrlo, pero siempre hay como un viento en contra y finalmente no se puede renovar

Me voy a desvivir por lograrlo, se puede, porque en el Guemaj Center estamos llenos, somos 20 personas que lo componemos, todos, gente joven.

¿Cómo fue madurando este grupo de jóvenes, para llegar a acompañarte en la conducción?

Hay profesionales de la colectividad, de todo tipo, profesionales súper idóneos, que dirigen empresas gigantes acá, en el país, que conocen de tecnología y una vez que los involucras tienen la suficiente permeabilidad y sensibilidad para involucrarse, cien por ciento.

¿Cómo sería la convivencia entre un presidente que tiene la vocación de acercar sus propios jóvenes y un BUR que tal vez te dice ‘no, nosotros vamos a armamos la lista’?

Voy a tener que trabajar para que esos convivan a través de muestras de idoneidad, que necesitamos a esos jóvenes que manejan herramientas. Voy a tener claramente que mostrar y convencer. mucha gente está usufructuando los beneficios que da el Guemaj, son logros importantísimos. Se sabe y se tiene que conocer mejor, pero si se sabe y hay sobradas muestras de todo lo que estoy comentando.

Te escucho y me viene a la memoria el quinto piso de la AMIA durante tu gestión, un quinto piso con diferentes colores políticos.

Yo quiero una mesa de diálogo con disensos, con respeto, con altura, con mucho diálogo, que nos escuchemos todos y que juntos volquemos ideas, que seguramente vamos a tener muchos, muchos puntos en común, y es la única forma de poder caminar juntos.

¿Qué observas del mundo conservador, de Una AMIA? Sabemos que sos un hombre que convive con todos los factores comunitarios, pero metiéndonos en la política, ¿cómo estás viendo a algunos candidatos que se asoman?

Nuevamente, quiero ver una gran mesa de diálogo. A partir del diálogo, aunque haya disenso, y es muy importante respeto y altura, hablando tenemos que entendernos, no hay otra forma

¿Cómo llegaría Guillermo a la presidencia? Sabemos que el BUR debería tomar esa decisión.

Así es

¿Si llegas a la presidencia querrías ver una Comisión Directiva de pared a pared?

Sí, seguramente no será tan fácil como yo lo quisiera expresar, pero quiero abrir ese abanico, ese juego, esa mesa de diálogo, insisto es lo más importante, es lo que quiero lograr, me llevará horas de sueño posiblemente, pero estoy dispuesto y quiero dar ese juego.

¿La ortodoxia está consolidada en la Kehilá?

Creo que sí, insisto en lo que dije varias veces, no quiero llamarlo la ortodoxia, hay gente observante, creo que hay mucha gente que es observante. Cada vez la gente reconoce que la observancia en muchos casos es el camino, y quien no piense así bienvenido también. La AMIA es la casa de todos, nuevamente, busquemos una gran mesa de diálogo, hablemos abiertamente, desde el disenso seguramente, y posiblemente nadie tenga la verdad absoluta. Estoy dispuesto a que nos escuchemos. Yo expondré, yo escucharé, lo que pretendo es que sepan escucharme, y que nos escuchemos todos.

¿Tu presidencia sería una continuidad de Ariel Eichbaum y obviamente del BUR ?

Sí, es lo que yo quisiera, es lo que yo pretendo, tiene que haber una trasmisión, no que el actual presidente, o el anterior o el próximo cerró la puerta y se fue. Por lo menos conmigo y Ariel, y aparentemente con todas las autoridades, en mesa de café dialogamos permanentemente. Estoy muy de acuerdo con el trabajo y las obras que se están haciendo en todo sentido, definitivamente sí al haber una trasmisión de mando tiene que haber un trabajo en común y una continuidad, sin lugar a dudas.