Avodá Argentina. Homenaje a Itzjak Rabin z’l

Itongadol.- Avodá Argentina realizó un homenaje a Itzjak Rabin z’l, en su sede social al anochecer del martes 2 de noviembre.

Mario Sobol, presidente de Avodá Argentina, luego de agradecer a los presentes su asistencia, invitó al Jefe del Departamento de Emprendimientos Sionistas de la Organización Sionista Mundial, Silvio Joskowicz, a que expusiera en primer término sobre Itzjak Rabin al cumplirse, el próximo 4 de noviembre, 26 años de que fuera asesinado, y luego brindara un informe sobre la situación política israelí.

Joskowicz contó su vivencia personal de la fatídica noche, el 4 de noviembre de 1995, en que el Primer Ministro y ministro de Defensa israelí, Itzjak Rabin, fue asesinado, pues había asistido a la multitudinaria manifestación convocada para apoyar el proceso de paz que el gobierno israelí estaba llevando a cabo y en contra de la violencia de quienes se oponían a los Acuerdos de Oslo, efectuada en la plaza de los Reyes de Israel, actualmente Plaza Itzjak Rabin, en la ciudad de Tel Aviv.

Joskowicz sostuvo luego que “hay que recordar el legado de Itzjak Rabin” quien “representaba al israelí perfecto, al héroe militar y al héroe civil”, y que sentía que el pueblo judío tenía que estar permanentemente en contacto con el Estado de Israel.

También manifestó que no entiende que se “lo llamara traidor”, por la firma de los Acuerdos de Oslo, y considera que en esos momentos “fue donde se abrió la grieta dentro de la sociedad de Israel”, la que actualmente “es más grande, porque no aceptamos que hay alguien al lado nuestro que piensa distinto”, y mencionó que la dirigencia del Likud observaba lo que ocurría y no decía nada.

Luego expresó que la búsqueda de una paz duradera con Israel un estado democrático, y el reconocimiento a los derechos de los árabes israelíes, son parte del legado de Itzjak Rabin, por lo que “no hay que recordar la muerte de Rabin sino la vida de Rabin”; y también que fue Rabin quien comenzó el proceso que culminó con los denominados “Acuerdos de Abraham” concretados hace poco más de un año.

Mario Sobol, a continuación, dio lectura al texto que la nieta de Rabin pronunció antes de que su abuelo fuera inhumado, y luego Silvio Joskowicz se refirió a la actual situación política de Israel, sosteniendo que su percepción es que el actual gobierno trabaja para el pueblo de Israel, y que es optimista respecto a la duración del mismo pues considera que la Kneset, el parlamento israelí, aprobará el presupuesto, y por lo tanto no deberá convocarse a nuevas elecciones.

Gabriela Glasman representante de la Agencia Judía y de la Organización Sionista Mundial, fue invitada a decir unas palabras, y también recordó que había asistido a la manifestación, llevando a su primer hijo, un bebé de un año y medio, y que también se enteró del asesinato luego de haberse retirado de la plaza.

El acto culminó con Shir Lashalom (Canción por la Paz), la canción que se Rabin cantó junto con los asistentes a la concentración antes de ser asesinado.