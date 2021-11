Es necesario que se adopte en las redes sociales la definición de antisemitismo de la IHRA

Itongadol.- Facebook, TikTok y YouTube se comprometieron la semana pasada a hacer más en la lucha para reducir la propagación del antisemitismo en línea. Su compromiso, realizado en la conferencia del Foro Internacional sobre la Memoria del Holocausto en Suecia, se produjo después de que una nueva investigación confirmara que en las redes sociales está aumentando el antisemitismo en todo el mundo. El anuncio fue un buen gesto, pero en última instancia carece de sustancia o de detalles.

Los hechos hablan más que las palabras, y sólo hay una acción concreta y útil que todos estos gigantes de las redes sociales deberían adoptar inmediatamente: acordar la adopción de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), que no es legalmente vinculante, como parte de sus políticas sobre el discurso del odio.

Aunque no puede haber una definición exhaustiva de antisemitismo, debe haber alguna norma objetiva sobre lo que es y no es aceptable. El enfoque de la IHRA, basado en la conducta y basado en el consenso, es la única definición de antisemitismo reconocida internacionalmente que existe, o que de hecho ha existido alguna vez. Ha demostrado ser una herramienta esencial utilizada para determinar las manifestaciones contemporáneas de la retórica y las acciones antijudías, incluyendo ejemplos ilustrativos de anti sionismo problemático que pueden cruzar la línea hacia el odio.

La definición ya es utilizada por el Gobierno Federal de Estados Unidos; los 31 países miembros de la IHRA; casi todos los 50 países que componen la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa; la Comisión Europea; el Parlamento Europeo; Serbia; Bahréin; y Albania. Ha sido respaldado por un número creciente de líderes mundiales, incluido el Secretario General de la ONU, António Guterres, y adoptado por un número cada vez mayor de universidades. Lo utilizan diversos organismos intergubernamentales, como la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, y organismos no gubernamentales, como el Consejo Mundial de Imanes, con sede en Iraq.

Y lo que es más importante, cientos de importantes organizaciones judías de todo el mundo, de todo el espectro político y religioso, y que representan a personas de todas las edades y orígenes que se ven afectadas por el antisemitismo, se han unido para adoptar la definición de la IHRA e instar a otros a adoptarla también, porque todos están de acuerdo en que es la que mejor refleja su experiencia vital compartida y las realidades de cómo se manifiesta el antisemitismo hoy en día. El uso de la definición de la IHRA en los redes sociales no hará más que aumentar la conciencia y la comprensión de los parámetros del antisemitismo moderno.

La idea de que las plataformas de las redes sociales deberían hacer uso de la IHRA en sus políticas no es una propuesta radical, y no soy el primero en sugerirla. En los últimos años, el secretario de cultura del Reino Unido, el ministro de asuntos estratégicos de Israel y 145 organizaciones judías de todo el mundo han apelado por escrito a los responsables de Facebook para que realicen esta necesaria actualización.

En respuesta, Facebook ha admitido amablemente que la IHRA ha sido útil, incluso inestimable, en la lucha contra el antisemitismo en línea. Sin embargo, aún no la han adoptado por completo, probablemente porque temen las reacciones que ya han recibido de quienes afirman falsamente que la adopción de la IHRA reprimirá de algún modo el discurso político sobre Israel.

A la luz de las nuevas y oportunas investigaciones sobre los peligros del antisemitismo en las redes sociales, y de la nueva voluntad de las empresas de comprometerse más plenamente en esta lucha, ha llegado el momento de abordar definitivamente y dejar de lado esta preocupación infundada para que esta solución pueda ponerse en práctica.

La idea de que las empresas de medios sociales que adoptan la definición de la IHRA en sus políticas perjudicarían de alguna manera la libertad de expresión es errónea por una razón muy sencilla: la garantía de la Primera Enmienda de la libertad de expresión no se aplica a las publicaciones en los medios sociales.

La Primera Enmienda impide al gobierno restringir la libertad de expresión, pero todos estos gigantes de las redes sociales son entidades del sector privado, no actores estatales. Como tales, no tienen ninguna obligación de proteger la libertad de expresión de nadie, del mismo modo que los medios de comunicación tradicionales no tienen ninguna obligación de publicar el punto de vista particular de nadie. Por eso las empresas de medios sociales pueden tener políticas de incitación al odio en primer lugar. Todas están de acuerdo en que el antisemitismo no tiene lugar en sus foros; la adopción de la IHRA sólo está rellenando el espacio en blanco de lo que significa ese término.

Por supuesto, se trata de una respuesta técnica, pero a un nivel más amplio, la preocupación subyacente es igualmente infundada. La afirmación de que la adopción de la definición de la IHRA acabaría con las críticas a Israel o a sus dirigentes es patente y manifiestamente falsa. La IHRA no es útil a pesar de discutir el anti sionismo problemático. Es útil porque contiene esos mismos ejemplos, sin los cuales los antisemitas podrían seguir ocultando su odio tras un fino barniz de sentimiento anti israelí. La crítica legítima a Israel está explícitamente bien bajo la definición de la IHRA, y si usted simplemente critica a Israel, incluso con dureza y regularidad, entonces una plataforma de medios sociales que se adhiera a tal declaración no debería afectar un ápice a su escritura o publicación.

Pero si en realidad una persona está demonizando y deslegitimando al Estado judío, o aplicando una doble moral al exigir comportamientos que no se esperan ni se exigen a ninguna otra nación democrática, entonces quizá debería pararse a pensar dos veces en la impresión antisemita que está dando con tus escritos. O, al menos, las plataformas de redes sociales responsables deberían utilizar a la IHRA como guía para pensar dos veces el contenido que alojan.

Autor: Mark Golffeder.

Fuente: Jerusalem Post.