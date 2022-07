AMIA/Aniversario. Fuerte crítica y decepción del presidente de la AMIA con el juzgado y la fiscalía

Ante un nuevo aniversario del ataque terrorista a la AMIA, Linetzky recorrió todos los temas que enmarcan 28 años de impunidad: la desidia de la fiscalía, las alertas rojas, la relación con las autoridades nacionales, el memorándum con Irán, la preocupación por el avión venezolano, los recuerdos traumáticos y la voluntad de seguir reclamando por justicia.

Itongadol/AJN.- A días de cumplirse 28 años del atentado a la AMIA, el presidente de la institución, Amos Linetzky, expresó su “decepción” por la falta de avance en la causa para juzgar a los culpables.

“Un punto de decepción es que estamos hablando de una de las fiscalías más grandes del país, en números de empleados, en tamaño, y que está dedicada a una sola causa. Sin embargo, durante el último año no se escucharon novedades de la causa, por lo que me pregunto, ¿qué es lo que están haciendo los fiscales? No lo digo solamente como presidente de la AMIA, sino también como ciudadano argentino: ¿Qué hacen con nuestros impuestos?”, destacó Linetzky, en el marco de su primera conferencia de prensa comunitaria desde que asumió como titular de la institución.

“Otro punto de decepción es que el Juzgado Federal de Buenos Aires esté vacante. No es una situación anormal en Argentina, pero sí es muy grave en nuestro caso. No puede estar vacante en una causa así, tan grande, porque lleva mucho tiempo entenderla, no es una causa que puede entenderse en seis meses. Y el juzgado principal que la tiene es un juzgado transitorio, con un juez transitorio, que es Daniel Rafecas”, agregó.

Asimismo, resaltó que “hay un mito de que no se sabe nada y no se hizo nada” sobre la investigación del atentado, pero consideró que “se sabe bastante, y eso es peor, porque se sabe quiénes son los sospechosos principales, hay órdenes de arresto, capturas internacionales, hay ordenes de Interpol y se no están cumpliendo”.

“El hecho de que haya certezas y haya impunidad lo veo como algo más grave. Y esa es la situación actual en términos generales”, subrayó.

Memorándum y alertas rojas

Por otra parte, en cuanto al Memorándum de Entendimiento firmado con Irán, Linetzky afirmó que “era claramente inconstitucional, era inmiscuirse en otros poderes del Estado. La justicia tiene que investigar la verdad, no el Poder Ejecutivo. Estaba plagado de vicios”.

“Ya está firme la decisión de que es inconstitucional. Jurídicamente hablando, yo lo considero un precedente histórico, porque creo que es el único tratado internacional declarado inconstitucional. Desde el punto de Irán, claramente tenía el objetivo de corroer la verdad, de terminar con las alertas rojas. No es una interpretación mía. Apenas se firmó el memorándum, solicitaron a Interpol que levantaran las alertas. Y que son lo único que nos queda hoy, alertas rojas para tratar de tener una esperanza de que algún día se agarren a los sospechosos”, manifestó.

La relación con la DAIA y el Gobierno

Respecto a la decisión de la DAIA de querellar a Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios por el tratado con Irán, Linetzky aclaró: “La AMIA, en cierta soledad al principio, logró algo histórico. Nuestra tarea era evitar que la causa AMIA se perjudique más. Después la DAIA decidió querellar contra algunas autoridades de Gobierno, eso ya nos excede. Ese no es el rol de la AMIA”.

Sin embargo, resaltó que la relación con la DAIA es buena y consideró que es importante el trabajo en conjunto, al igual que con otras instituciones comunitarias.

Por otro lado, sobre la relación con el Gobierno actual, aseguró: “Siempre hemos tratado de mantener una imparcialidad en cuanto a las autoridades de Gobierno y no adherir a ningún partido. La AMIA es neutra. Para cumplir su misión, su legado, su búsqueda de inclusión social, tiene sí o sí que tener un trato cordial con todas las autoridades: municipales, provinciales y nacionales. Y lo tenemos y queremos que siga así. Ni se imaginan en cuántas áreas tenemos contacto directo y un mal diálogo imposibilitaría nuestra tarea totalmente”.

De hecho, las autoridades de la AMIA serán recibidas hoy por el presidente Alberto Fernández.

Pero destacó: “Eso no significa que no incomodemos a quien haya que incomodar con nuestro reclamo de justicia. Lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. No vamos a callarnos. Somos damnificados de uno de los peores ataques en la historia desde la Shoá y el peor de la Argentina seguro. Entonces el reclamo tiene que estar bien arriba. Y también queremos que las organizaciones internacionales nos apoyen”.

El acto central

“Nosotros invitamos a todos. No se individualizan las invitaciones. Siempre vienen muchos representantes de todas las autoridades del Gobierno y me imagino que ahora también va a pasar, porque es un tema central en la política nacional. Yo espero que vengan muchísimos, pero es una invitación abierta a la sociedad para que nos apoyen en el reclamo”, afirmó Lenitzky respecto al acto central conmemorativo que se realizará el lunes en la puerta de la AMIA.

Además, informó que en el acto va a haber tres familiares que “representan mucho la diversidad en relación con las víctimas: un padre, un hermano y una hija. Hay un caso muy paradigmático de una chica que hoy tiene 28 años y su mamá tenía 28 años cuando murió”.

Asimismo, confirmó la presencia del presidente del Yad Vashem (Museo del Holocausto de Israel), Dany Dayan; agregó que no va a haber invitados especiales y que se le va a dar mucho espacio a los familiares.

Finalmente, evocó sus recuerdos sobre el día del atentado: “Fue un trauma de la infancia. Me lo preguntaron en el programa de televisión de AMIA y yo empecé por recordar el atentado a la embajada y me quebré, porque fue muy traumático. Yo estaba en el shule, en el Bialik de Avellaneda. Había chicos corriendo para todos lados, morot (maestros) llorando. Mi mamá llegó llorando a buscarme, yo preguntaba qué estaba pasando y nadie daba respuestas. Realmente me quebré hablando de esto, era muy chiquito. Y cuando fue la AMIA tenía 14 años, ya era un poco más grande”.

El avión venezolano-iraní

El presidente de la AMIA afirmó que el avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza genera “mucha preocupación porque no hay respuestas todavía”.

“El episodio del avión es peculiar, es rarísimo, no tenemos respuestas todavía. Desde que el juez (Federico) Villena tomó el caso, ya había pasado una semana. En una semana se hace de todo, se borran pruebas”, destacó Linetzky.

Consultado por la Agencia AJN sobre si la Argentina peca de ingenuidad en este tipo de casos, el presidente de la AMIA respondió: “El episodio del avión es muy serio. A mí me da mucho temor. Los que conocen las causas de los atentados en el país y tienen un poco de memoria, van a ver que antes del ‘92 y el ‘94 también había movimientos raros, y no tan raros como este. Encontramos que embajadores iraníes desaparecieron todos de sus respectivas embajadas en Latinoamérica. Encontramos correos diplomáticos anormales. Hubo precedentes y después pasó lo que pasó”.

“Ahora estamos hablando de un avión que declara que viene para algo y está demostrado que no tenía autopartes, y era comandado y piloteado por un aparente CEO de una compañía declarada terrorista por EEUU. Es todo raro y nadie da explicaciones. La justicia está investigando. Creo que la investigación es seria”, agregó a la Agencia AJN.

El Boeing 747 de la empresa venezolana Embratur llegó a la Argentina el 6 de junio desde México con cinco iraníes y 11 venezolanos a bordo. El 8 de junio intentó volar a Uruguay pero le denegaron el aterrizaje y tras volar en círculos por el Río de La Plata volvió a Ezeiza. La empresa Emtrasur registró el avión como parte de su flota el 23 de enero pasado, pero durante 15 años operó para la compañía iraní Mahan Air, que según los Estados Unidos, es un brazo operativo de la fuerza Quds, considerada un grupo terrorista.

Estamos dando seguimiento y día a día en contacto con los querellantes. El Estado es el que tiene que investigar, no la AMIA. Estamos insistiendo y tratando de presionar. Queremos tener claridad. Hay mucha preocupación, sin duda, porque no hay respuestas todavía. Queremos respuestas urgentes y claras”, subrayó el presidente de la institución, a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del atentado a la AMIA.

Además, recordó que el fiscal Alberto Nisman hace más de 10 años ya había alertado sobre la infiltración iraní después de los atentados. “Estos parecen movimientos propios de esa infiltración. Se encontraron algunas pruebas de este piloto (Gholamreza Ghasemi) con fotos de cuando era miembro de la Fuerza Quds”, resaltó.

Por otro lado, Linetzky consideró que la justicia argentina no cuenta con las herramientas suficientes para llevar adelante investigaciones de este calibre: “La caratula en los atentados a la embajada y a la AMIA en los ’90 siempre habla sobre homicidio. Pasaron 28 años y hoy seguimos sin tener una legislación apropiada. Los países como Israel, EEUU o Canadá tienen situaciones de excepción y facultades de todo tipo de investigación para estos casos de terrorismo”.

“¿Se cuenta con los recursos para llevar esta investigación a cabo, con posibles actores terroristas o que puedan formar parte de una red internacional de terrorismo? ¿Puede un juzgado con los recursos que tiene investigarlos correctamente? Me parece que no. Entonces, volvemos a caer en lo mismo. ¿Nos preparamos después de 28 años? Yo creo que no”, concluyó el titular de la AMIA.

En su encuentro con la prensa, Linetzky estuvo acompañado por el secretario de la institución, Gabriel Gorenstein, y el tesorero, Ariel Halperín.