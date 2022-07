Israel. Joe Biden asistió a la ceremonia de apertura de los juegos macabeos

Itongadol.- La ceremonia de apertura de los XXI Juegos Macabeos tuvo lugar en el Estadio Teddy de Jerusalem, con la participación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Después de un retraso de un año debido a la pandemia de coronavirus, esta será la Macabeada más grande jamás celebrada, con más de 30.000 competencias individuales en 42 deportes.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, habló con la delegación estadounidense, provocando grandes sonrisas en los atletas.

“Lo que has hecho es que le has demostrado al mundo que puedes hacer cualquier cosa, y estoy muy orgulloso”, les dice Biden a los atletas. “Crees que estoy bromeando, pero no es así.

«Seré muy breve. Cuando salí del instituto, jugué en la universidad. En la NFL hay un programa: invitan a 50 personas para ver si pueden llegar. Le pedí a un buen amigo mío que fue a Syracuse, [el corredor del Salón de la Fama del Fútbol Americano] Floyd Little» que le preguntara a su agente «si podía entrar». Volvió a preguntarme y me dijo: «Joe, puede que te consiga una oportunidad para seguir adelante, pero tiene miedo de que te tengan que llevar».

“Vayan a por ellos, amigos. Piense en el mensaje que está enviando a todo el mundo en términos de unidad”. Dijo el presidente Joe Biden y agregó: “Estoy aquí en Israel porque soy un gran partidario de Israel”.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abandonó el Estadio Teddy de Jerusalem tras dar la bienvenida a la delegación estadounidense a las Macabeadas.

Shane Carr, uno de los jefes de la delegación estadounidense, afirmó que Biden habló con unos 200 miembros del equipo estadounidense durante unos 10 minutos e incluso cantó el cumpleaños a uno de los delegados.

«Es increíble porque ahora se nos ha reconocido como lo que siempre supimos que era, que es una gran competición deportiva internacional», dice Wasley Kaling, un jugador de waterpolo de 37 años del equipo estadounidense.

«Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo, que esté aquí, es una validación de ‘esto es algo realmente grande’. Que vengan líderes extranjeros para esto es increíble».