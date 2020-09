Aliá. 42 nuevos olim argentinos consolidan Keren Leyadidut como organización garante del bienestar de los futuros inmigrantes

Itongadol.- El Keren Leyedidut, una organización que apoya la aliá y la integración de nuevos inmigrantes anunció que el próximo martes saldrá de la Argentina un nuevo contingente de olim con destino a Israel, lo que ratifica la consolidación de la asociación fundada en 1983 que desarrolla acciones sociales, de seguridad y del fortalecimiento de la identidad judía.

En una entrevista concedida a Itón Gadol, Leo Naidorf, representante del Keren Leyedidut en la Argentina, detalló que el grupo estará integrado por un total de 57 personas de las cuales 42 son olim, algunos de los cuales iniciaron las gestiones para viajar a Israel cuando estalló la pandemia del COVID-19.

A continuación los tramos más importantes de la entrevista a Leo Naidorf:

IG: Estamos en víspera de una nueva aliá, ¿podría dar precisiones qué se trata?

LN: El próximo martes 19 va a salir un nuevo contingente con el que venimos trabajando bastante tiempo. Van a ser 40 personas y hay dos personas más que van a viajar con una semana de diferencia por un tema administrativo, por lo que en total van a ser 42 personas. La mayoría olim jadashim y lo que va pasando es que se va volviendo más federal. Al principio de la pandemia solo iban los que estaba en Buenos Aires y los que estaban en ciudades cercanas porque obviamente es mucho el esfuerzo que hace un olim que decide irse en este contexto, pero a esta altura ya tenemos gente que viene de Tucumán, desde Córdoba, Bahía Blanca.

IG: ¿Es la aliá de la pandemia o gente que ya estaba inscripta?

LN: En este momento tenemos un mix entre gente que inició sus trámites antes y ahora. Vale recordar que la gente que inició sus trámites antes, lo que pasó fue que por la pandemia postergó su viaje y eso generó como un delay, un desfasaje, pero ya está empezando a salir de a poco la gente que comenzó los trámites durante el período de pandemia. Es gente que inició los trámites en marzo o en abril ya cuando se sabía lo que estaba pasando en la Argentina y en el mundo.

IG: Considera que continuará en aumento esta tendencia de aliá dado los distintos contingentes que ya llegaron a Israel

LN: Diría que está creciendo y va a seguir creciendo no solamente por la cantidad de consultas de la gente sino también por aquellos que proyectan su regreso a Israel ya que en algunos casos son ciudadanos israelíes los que vuelven. La demanda es enorme y es un tema que hemos conversado con todo el equipo del Keren Leyedidut de la región y de Israel y son conscientes en Israel de esta situación y están trabajando para abarcar lo que nosotros creemos que va a ser un alza en los números. Ya se esta viendo en las cifras de 2020 y va a haber una alza sensible y notoria en el número de aliá. Vale contar que hasta no hace mucho tiempo la aliá más grande de la región era la de Brasil, por lejos. Hoy Argentina solo tiene más que Brasil y se proyecta que esto va a seguir creciendo. Por eso estamos viendo como acomodar el dispositivo. El Keren Leyedidut en Brasil hay dos personas, acá hay una. Gracias a la tecnología estamos pudiendo acompañar mejor los procesos.

IG: ¿El Keren Leyedidut se ha transformado en un referente de aliá en la gente?

LN: Sí. En un 90 por ciento o más la gente que se acerca a nosotros es por derivación de otros. Son olim que les han pasado nuestros datos o personas que están en proceso con nosotros y que le han pasado nuestros datos. El fuerte de la gente que se acerca al Keren Leyedidut es por recomendación y eso siempre es una buena sensación. Por otro lado, en este contexto generado por la pandemia del COVID-19, hay demasiada incertidumbre y dudas, por lo que mucha gente necesita tener el contacto, el diálogo y desde el principio establecer el vínculo con los olim para poder acompañarlos en el proceso. También se busca que la ayuda material sea un elemento más y no sea solamente el único vínculo. El Keren Leyedidut es un actor central hoy en la aliá de la Argentina.

IG: Es decir que el Keren Leyedidut es una garantía en el proceso de aliá…

LN: Y la garantía está dada porque uno puede comentar en el papel muchas cosa de lo que puede ofrecer el Keren Leyedidut y puede sonar muy bien , pero todo funciona mejor cuando quienes viajaron con el Keren Leyedidut tienen ganas de recomendarles a otros la experiencia y ese es el certificado de garantía., cuando hay otros que lo vivieron y lo recomiendan.

IG: ¿Por qué haría una persona aliá de la mano del Keren Leyedidut?

LN: El Keren Leyedidut es una fundación que tiene su sede central en Jerusalem y que entre uno de sus principales objetivos es ayudar a las personas que hacen aliá, que deciden vivir en el Estado de Israel o que deciden volver porque ya han vivido en algún momento. Estas personas encuentran en el Keren Leyedidut un acompañamiento que tiene que ver tanto con el asesoramiento como con algunos recursos materiales que facilitan ese proyecto familiar, personal. Vale recordar que no hay límite de edad para este proyecto. Siempre con las puertas y los canales de comunicación abiertos para acompañar.

IG: ¿Cuánta gente viaja y cuánta gente es del Keren Leyedidut en este vuelo?

LN: En este vuelo viajan 57 personas en total, de las cuales, 42 viajan a través del Keren Leyedidut con un amplio abanico de población desde jóvenes que va a hacer sus estudios universitarios, chicos que tienen previsto su enrolamiento en el Ejército, adultos mayores que van a vivir la última etapa de sus vidas en Israel, familias y otras familias que se reúnen con otras allá. Una de las cosas que hemos podido ver por el trabajo que venimos haciendo son los lazos de solidaridad entre los olim a medida que los vamos poniendo en contacto y acompañando en el proceso desde todo punto de vista. Hace poco hicimos una actividad con un psicólogo para trabajar todo lo que implica a nivel emocional tomar esta decisión.

IG: ¿Quiénes va a recibir a los olim cuando lleguen a Israel?

LN: Los olim que viajan ya conocieron personalmente y están en contacto con Gustavo Gambak que es el director para América Latina, España y Portugal, quien está en Jerusalem y está en contacto los primeros días con los olim. Recordemos que las personas que hacen aliá en este contexto tienen 14 días de aislamiento en un hotel. Durante ese aislamiento, que obviamente no podemos tener contacto físico, hay actividades vía Zoom para seguir en contacto para asesorarlos tanto en cuestiones formales como también acompañarlos y escucharlos en ese período. Después acompañamos a cada uno en los lugares que hayan elegido para vivir.

IG: Por último, desde el Keren Leyedidut , ¿ven a algún tipo de ola de aliá en este contexto de pandemia?

LN: Ya comentaba que Brasil es un país que viene generando mucha aliá. Eso sigue sucediendo y de hecho nuestro compañero de Río de Janeiro hace aliá en los próximos días y después de los otros países, Nadin Hakas de Montevideo esta coordinando unos esfuerzos muy grande con gente que sale de Perú, de Chile, de México. En algunos casos dependiendo de las posibilidades de los vuelos que es un tema complicado, pero con un esfuerzo enorme para que en países donde no hay tanta presencia del tema de la aliá todos puedan cumplir su sueño.