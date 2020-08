Alejandro Kladniew: “Hoy no es momento de hacer política, es momento de seguir haciendo comunidad”

Itongadol.- El candidato a presidente de la AMIA Alejandro Kladniew realizó críticas a algunos sectores de la dirigencia comunitaria argentina: “Cuando sabés lo que querés, cuando tenés bien claras tus convicciones, vos llamás a todo el mundo, porque no tenés miedo y sabés que la gente te va a alimentar. Cuando no se convoca a un comité más amplio, con gente de comprobada capacidad dirigencial y profesional, es porque tenés temor, y si tenés temor en un momento de este nivel de crisis, estamos mal”.

A través de un zoom convocado por la organización Una AMIA, Kladniew destacó que “en este momento es cuando todos teníamos que estar unidos. Yo no hablo de la vida cotidiana de la AMIA, para eso hay un gobierno, para eso hubo elecciones. Yo hablo de cómo se planifica”.

Kladniew fue presentado por Mónica Collucas como “una persona comprometida, apasionado por el pluralismo y la diversidad” que se destacó tanto como profesional comunitario y como askan (dirigente voluntario) teniendo “una interesante habilidad de armador de acuerdos, buscador de oportunidades, de formador de consensos”.

El candidato de Una AMIA reconoció la labor que realizan en las actuales circunstancias dirigentes y profesionales comunitarios afirmando que “nadie se prepara para este tipo de crisis”, y que en nuestra comunidad “hubo un gran nivel de adaptabilidad” a la situación que se debía enfrentar, poniendo como ejemplo la continuidad de las clases en forma virtual.

Debido a que el título de la charla por Zoom era “Comunidad Judía Sustentable”, Kladniew consideró que para hablar de sustentabilidad “hay que ver cómo viene el futuro mediato y de largo plazo”, para lo que propuso planificar un futuro que tenga en cuenta los “distintos escenarios posibles” y afirmó que sin tener un estudio demográfico de la comunidad, “la situación económica va a seguir siendo problemática” tanto para “mucha población judía de clase media y clase media baja e incluso algunos de clase que era acomodada, se va a sentir profundamente afectada par por este proceso por mucho tiempo”.

Kladniew planteó la necesidad de un trabajo destinado a captar a los judíos que no están institucionalizados, para lo cual las autoridades comunitarias deberían convocar a todos los especialistas y a las autoridades de las instituciones a fin de realizar una labor consensuada para lograr de esa manera, por lo menos, mantener la cantidad de judíos institucionalizados.

Además, afirmó que desde Una AMIA plantean hacer una comunidad más sustentable a partir de “tener un programa para salir a captar a quienes no están. Es más sustentable cuando pensemos que si lo hacemos entre todos, y la participación de todos, seguramente va a ser de más calidad, vamos a poder convocar al mejor recurso humano”. En ese sentido, puso como ejemplo al Estado de Israel diciendo que debido a las decisiones de política de Estado que se tomaron en ciertos momentos de su historia con respecto a su población, hoy en día el Estado es mucho más sustentable tanto en lo estratégico como en lo económico que hace unas décadas.

Como cierre a su exposición Kladniew expresó: “Cuando hablamos de sustentabilidad no hablamos de economía, de presupuesto, no hablamos solo de demografía, también hablamos de valores, de cómo circula el judaísmo en nuestras instituciones. Nosotros creeremos que no debería haber ninguna institución donde los dirigentes no se eduquen. No se puede hablar de educación judía y continuidad si los que somos dirigentes no tenemos una práctica de estudio”.

El zoom fue conducido por Gabriel Slavinsky y fue el encargado de realizarle a Alejandro Kladniew las preguntas que recibía de los participantes de la charla.

Consultado sobre la actividad recaudatoria para apoyar a las escuelas judías que recientemente efectuaron FEJA y AMIA, resaltó que FEJA salió fortalecida al ser conocida como institución por muchos miembros de la comunidad y obtener una importante “visibilidad que no tenía previamente”, y destacó le pareció “un excelente ejemplo de consolidación de un espacio en donde están todas las corrientes”, aunque objetó: “Como recaudador de fondos y teniendo experiencia, me parece que la recaudación es objetivamente baja. En relación con la necesidad de las escuelas, lo que se recaudó es relativamente un pequeño alivio, y que sólo se haya convocado a dos mil personas con la cantidad de movilización que hubo, de referentes de opinión pública judía, de medios y de redes, se recaudó menos que un solo colegio. Por ejemplo, el colegio de Jabad de la zona oeste en marzo de este año recaudó más de lo que recaudó toda una campaña”.

Otra de las preguntas fue si la campaña de Una AMIA, en vista a la elección de AMIA, continuaba. Slavinsky recordó que al inicio de la cuarentena Kladniew había declarado “La campaña sigue, no se corta, se adapta”. Ante este concreto interrogante político comunitario, Alejandro Kladniew respondió: “En estos meses una de las cosas que nosotros hicimos fue continuar educándonos, hemos escuchado muchísimas voces, totalmente diversas, rabinos de distintas corrientes, dirigentes, ex dirigentes, morim. Presidentes, directores ejecutivos. Hemos abierto ese espacio para que otros pregunten, para intercambio. Entonces siempre dijimos que nuestra visión no era partidista, nosotros creemos que tenemos que hacer comunidad. Acá no había una campaña para tomar el poder por el poder en sí mismo, porque tenemos un proyecto, porque tenemos ideas, porque tenemos una manera de comprender la vida judía. Creo que la continuidad y la campaña en realidad fue eso: fue escuchar a las instituciones, darles algún tipo de herramienta, ayudar en campañas de recaudación, por ejemplo, en computadoras cuando había chicos que no podían acceder a computadoras, ayudar a gente de FEJA a conectarse con gente de Israel con quien no tenían contacto directo. Entendemos que hoy no es un momento de hacer política, es un momento de seguir haciendo comunidad”.