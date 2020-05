Abraham Skorka: Con el abrazo de las tres religiones “se terminaron las discordias”

Agencia AJN.- En el marco del sexto aniversario de la visita del Papa Francisco a Jerusalem, el rabino Abraham Skorka reveló que con el histórico “abrazo de las tres religiones” que se hizo frente al Muro de los Lamentos se buscó demostrar que “se terminaron las discordias de dos mil años entre judíos y cristianos”.

En una entrevista con la Agencia AJN, Skorka contó los entretelones de aquel hecho histórico cuando hace seis años se estrechó en un abrazo con el Papa Francisco y el musulmán Omar Abboud, en el viaje del Sumo Pontífice a Tierra Santa que incluyó Jordania, los territorios palestinos e Israel.

Asimismo, el rabino puso al descubierto las dificultades que existieron para concretar el diálogo entre los distintos credos en la Argentina, pero garantizó que no sólo “está intacto” sino que “sigue desarrollándose”. “El diálogo interreligioso que se desarrolló no tiene indudablemente paralelo en ningún otro lugar del mundo”, enfatizó.

A continuación, los tramos más importantes de la entrevista que la Agencia AJN mantuvo con Abraham Skorka:

-AJN: Se cumplen seis años del “abrazo de las tres religiones”, cuando el Papa se estrechó en un abrazo con usted y Omar Abboud ante el Muro de los Lamentos. ¿Qué sensación le dejó aquel hecho histórico?

-AS: La verdad es que ese abrazo se me ocurrió a mí, cuando empezaba a tomar forma la idea de que iba a haber un viaje a Israel, a Tierra Santa, porque no era solo a Israel, sino que incluía Palestina y Jordania. Entonces le empecé a comentar que hagamos ese abrazo. Con ese abrazo, quería que demostremos que se terminaron las discordias de dos mil años entre judíos y cristianos. Ese era mi sentimiento profundo. Después, a través de las conversaciones, surgió que también Omar (Abboud) esté con nosotros. El abrazo fue entre los tres y fue un abrazo más completo, porque en vez de tener un solo mensaje empezó a tener dos mensajes, o tal vez diría que había implícito un tercer mensaje, que es el mensaje de la paz universal. Cuando volví a mi asiento después del abrazo, un cardenal argentino que trata las cuestiones de Medio Oriente, Sardi, me dice, con mucho cariño, ‘tranquilícese’, porque me vio muy emocionado. Entonces le dije: “Mire, ayer estuvimos, vimos el abrazo entre el Patriarca de Constantinopla y el Papa, el anterior había sido con Pablo VI hace 50 años, y ahora esto. Este abrazo estaba esperando 2.000 años, por eso estoy tan emocionado”. Sabía que iba a quedar como una imagen icónica para la historia, y realmente se transformó en eso.

-AJN: Frente a aquella imagen icónica que se registró hace seis años, desde su punto de vista, ¿Argentina es un ejemplo de convivencia interconfesional?

-AS: Creo que Argentina es un país, una sociedad, muy paradójica. Conviven, en la misma, valores excelsos, realmente difícil de encontrar en otros lugares como Europa o en Estados Unidos, pero paralelamente hay otros valores muy negativos. No los llamaría valores, sino expresiones muy negativas que lamentablemente oscurecen muy frecuentemente lo positivo que hay en Argentina. El diálogo interreligiosos que se desarrolló no tiene indudablemente paralelo en ningún otro lugar del mundo. Ese diálogo en Argentina no fue el resultado del trabajo de todo un cuerpo del catolicismo, de los musulmanes o de los judíos. Esto fue el trabajo de individuos que tomaron desafíos muy grandes, que tuvieron un enorme coraje moral y aceptaron retos espirituales enormes. Así lograron construir ese diálogo, y “se la jugaron” por ese diálogo. No sé cuántos, si hablamos en general en Argentina misma, apoyaron real y plenamente ese diálogo en un principio. Pero después, al ver como esto se fue dando, una vez que se instaló este tema del diálogo, sí, mucha gente tanto de la Iglesia como del judaísmo, como del Islam, y en general por las distintas denominaciones cristianas, apoyaron el concepto del diálogo.

-AJN: Por lo que usted dice, cuando el diálogo interreligioso comenzó a tomar un volumen importante, surgió una fuerza opuesta que dificultó la consolidación de ese diálogo.

-AS: Sí, es correcto, había una fuerza opuesta. Digámoslo con todas las letras, hubo gente de la Iglesia que me dijo cuánto (Jorge) Bergoglio, por identificar directamente a una de las personas que luchó por el diálogo, tuvo que hacer para concretarlo de una manera profunda, real… Diría que tuvo que darle sangre y carne, transformar en un cuerpo con sangre y carne al espíritu que aparece en la famosa declaración Nostra Aetate (En Nuestro Tiempo).

-AJN: Como la irrupción en la Catedral de Buenos Aires cuando en 2013 un grupo interrumpió una conmemoración ecuménica de La Noche de los Cristales Rotos.

-AS: Sí, en absoluto.

-AJN:¿Estamos hablando de este tipo de actos que resistieron?

-AS: Ese fue un hecho producto de un exabrupto realmente muy doloroso manifestado por la gente que está en un extremo, aquellos que se manifiestan con una violencia directa. Pero hubo gente que, sin manifestarse de esa manera violenta, directamente aborrecía lo que estábamos haciendo nosotros, y hasta el día de hoy hay distintos sitios en la web donde aparecen críticas a la relación que tenemos, que derivó en una relación de amistad.

-AJN: ¿Está intacta hoy la impronta de aquel momento y el diálogo entre Iglesia y el judaísmo?

-AS: Lo que puedo decir a través de mi experiencia es que el diálogo no sólo que está intacto sino que se sigue desarrollando muy fuertemente en muchos lugares del mundo. Soy profesor en una universidad jesuita,y en un instituto para las relaciones judeo-católicas, donde se trabaja a nivel académico el tema del diálogo a un nivel muy alto. Además, hay dos directores, uno católico y otro judío, y el católico es un teólogo cuya pasión es el desarrollo de este diálogo. Amén de todo esto, yo sigo haciendo cosas. No me gusta utilizar la palabra, sigo trabajando con Francisco en muchas cosas que hacen al diálogo…

-AJN: ¿Mantiene comunicación con el Papa?

-AS: Más que llamadas telefónicas lo que tengo son correos. Por e-mail estamos totalmente en contacto. Amén de la amistad, hay un llamado que históricamente fue infalible, que es el día de mi cumpleaños. Me llama siempre, y yo le dije que lo quiero llamar, pero él me dice que ‘es imposible’”.