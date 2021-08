Itongadol.- The Times of Israel: Entre los israelíes mayores, la tasa de COVID grave es seis veces más alta si no están vacunados

The Jerusalem Post: China piratea a Israel e Irán para obtener información sobre tecnología y avances comerciales

YNET: Atacante palestino intenta apuñalar a soldados de las FDI en Cisjordania

Haaretz: Un tercio de los árabes israelíes aún no se ha vacunado contra el COVID

Arutz Sheva: 6.275 nuevos casos de COVID en un día a medida que aumenta la tasa de infección

