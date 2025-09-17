TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: La UE propone reducir el comercio con Israel e imponer sanciones a los ministros por la guerra de Gaza.

The Jerusalem Post: «Los judíos controlan la política estadounidense, Hollywood y las grandes ciudades», afirma un reportero canadiense en una transmisión en vivo.

YNET: Trump inicia una histórica visita de Estado al Reino Unido marcada por ceremonias y protestas.

Maariv: Ha llegado el golpe de la Unión Europea: estos son los decretos que se impondrán a Israel.

Israel Hayom: Las sanciones de la UE a Israel reciben luz verde, el acuerdo comercial en peligro.

