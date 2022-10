Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Furiosos por la traición de Bennett, estos votantes religiosos nacionales no permitirán que se repita.

The Jerusalem Post: El IRGC dice que el bombardeo fue un engaño en la ciudad iraní de Shiraz.

Arutz Sheva: Encuesta: Netanyahu debe dimitir si no consigue desbloquear la Knesset.

Haaretz: “Israel se avergonzará de no estar con nosotros”, dice el ministro de Defensa de Ucrania.

YNET: Fe ciega: la comunidad judía de Uman sufre cortes de energía de ‘días de duración’.

Maariv: “Si Netanyahu no llega a los 61, el big bang comenzará en el Likud” | Lieberman en una extensa entrevista.

Israel Hayom: De Gaza a Teherán: los desafíos que enfrenta el próximo gobierno de Israel.

