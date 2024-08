Ucrania. EE.UU. recomienda que sus ciudadanos no viajen a Uman para la peregrinación anual a la tumba de rabí Najman en Rosh Hashaná

Itongadol.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos recomienda que los ciudadanos estadounidenses no viajen a Uman, Ucrania, para la peregrinación anual a la tumba de rabí Najman en Rosh Hashaná.

«Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, Uman ha sido blanco de múltiples ataques con misiles rusos. Los ataques aéreos rusos han alcanzado edificios civiles e infraestructura crítica, incluidas casas de culto, a menudo con poco o ningún aviso. Las autoridades locales han informado que Uman no tiene suficientes refugios antiaéreos para acomodar a todos los viajeros previstos para la peregrinación. Ucrania permanece bajo la ley marcial, con toque de queda y restricciones de movimiento que también afectarían a los peregrinos a Uman», advirtió.

«Como un recordatorio para los ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense y ucraniana, o aquellos que pudieran haber solicitado la ciudadanía ucraniana, Ucrania ha eliminado la excepción de ‘residencia en el extranjero’ que anteriormente les permitía salir del país a ciertos varones ucranianos de entre 18 y 60 años. Después de este cambio, es posible que los ciudadanos con doble ciudadanía estadounidense y ucraniana, incluidos aquellos que viven en los Estados Unidos, ya no puedan salir del país. Recomendamos encarecidamente que los ciudadanos estadounidenses no viajen a Ucrania, incluidos los hombres de entre 18 y 60 años que también tengan ciudadanía ucraniana o hayan solicitado la ciudadanía ucraniana y no deseen permanecer en Ucrania indefinidamente», precisó el comunicado.

«Existe un riesgo extremadamente alto de que a los ciudadanos estadounidenses no se les permita salir, incluso con pasaporte estadounidense. Los viajeros que no estén seguros de si tienen derecho a la ciudadanía ucraniana deben consultar a las autoridades ucranianas para obtener más orientación», continuó.

«Les recordamos a todos los ciudadanos estadounidenses la advertencia del Departamento de Estado de Nivel 4: No viajar, para Ucrania», cerró el alerta.